Ludzki głos Google Maps zastąpiony przez sztuczną inteligencję. „AI jak wielki walec"

Jarosław Juszkiewicz był głosem Google Maps przez 15 lat. Ostatnio firma Google postanowiła jednak, że rolę tę przejmie sztuczna inteligencja. – Kiedyś w jednym z filmików opowiadałem, jak znaleźć kierunki świata. Dziś pewnie lepiej wytłumaczy to sztuczna inteligencja, która ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak wielki walec – powiedział w pożegnalnym nagraniu wideo. Zachęcił też wszystkich, by kierowali się intuicją i sercem – tego jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi.

„Rz” zapytała Jarosława Juszkiewicza, czy możliwe jest, by sztuczna inteligencja zastąpiła media. – To nie takie proste, w dziennikarstwie ważny jest człowiek – powiedział. – Dziełem, które tworzy dziennikarz jest np. tekst albo – jak w moim przypadku – nagranie lektorskie. Za tym jednak zawsze stoi człowiek i ludzie intuicyjnie to czują – dodał.

Rozmowa sztucznej inteligencji z Wisławą Szymborską

Odniósł się też do pomysłu radia Kraków, które postanowiło zastąpić żywych dziennikarzy sztuczną inteligencją. Jednym z pierwszych materiałów był wywiad, który maszyna „przeprowadziła” z… nieżyjącą już poetką Wisławą Szymborską. – W tym przypadku ludzie nagle zrozumieli, że zaczyna się wprowadzać różne nowe rozwiązania, nieszczególnie pytając ich o zdanie – powiedział Jarosław Juszkiewicz. – Sam pomysł przeprowadzenia fikcyjnego wywiadu to skandal. Ale też pokazuje to, że odbiorcy będą musieli podchodzić do informacji coraz bardziej nieufnie i weryfikować wszystkie fakty – zastrzegł.