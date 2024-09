Rak głowy i szyi. To realne zagrożenie

Jak zatem poprawić te niekorzystne prognozy?

W Polsce brakuje też wysokospecjalistycznych ośrodków, które by leczyły nowotwory głowy i szyi. Lekarz, który zajmuje się leczeniem tego typu nowotworów, musi mieć zapewnione kształcenie w doskonałym ośrodku w zakresie chirurgii, radioterapii, onkologii klinicznej, immunoterapii, rehabilitacji. Dopiero wtedy możemy mówić o interdyscyplinarnym, kompleksowym leczeniu nowotworów. Chirurgia w obrębie głowy i szyi jest niezwykle precyzyjna, bo trzeba tak zoperować pacjenta, żeby nie uszkodzić funkcji życiowych, takich jak oddychanie, połykanie czy emisja głosu. Nowe technologie stworzyły nam fantastyczne warunki dla chirurgii, ale tylko we wczesnych stadiach choroby. Mowa tutaj o mikrochirurgii, chirurgii laserowej. Metody te pozwalają nam na dojście operacyjne przez tzw. otwory naturalne, jakimi są nos, jama ustna, dzięki czemu operacje są minimalnie inwazyjne. Wiąże się to z szybkim powrotem pacjenta do normalnego życia. Ale technologie są skuteczne i pozwalają uniknąć konsekwencji rozległych operacji zewnętrznych, tylko jeśli są we właściwych rękach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chirurgii robotowej.

Panie profesorze, ostatnio było głośno o wykorzystaniu chirurgii robotowej Da Vinci przy operacji raka tarczycy.

Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi to nowe możliwości rozwijające się od dziesięciu lat. W naszym ośrodku wykonaliśmy już ponad 200 operacji robotowych w leczeniu raka gardła i krtani. Nowym wyzwaniem było i jest zastosowanie tej wyjątkowej technologii w leczeniu raka tarczycy. Jednym z najlepszych operatorów w zakresie chirurgii robotowej w Europie jest mój przyjaciel profesor Patrick Aidan, który wykonał ponad 1800 operacji raka tarczycy. To u niego szkoliliśmy się wraz z całym zespołem. Zaprosiłem go do Poznania, gdzie otworzyliśmy nowy rozdział w chirurgii onkologicznej głowy i szyi.