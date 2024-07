Dowody osobiste Rosjan na emigracji unieważnione

Problemy z ich paszportami pojawiły się po tym, jak skontaktowali się z rosyjską ambasadą w Armenii w celu złożenia wniosku o paszport. Czebykin został poinformowany, że jego dowód osobisty został „zastąpiony nowym”. Pracownik ambasady wyjaśnił aktywiście, że będzie musiał „rozwiązać problem w swoim kraju”, tj. w Rosji.

Przeciwnicy reżimu jako „terroryści" i „ekstremiści"

O paszport chciała się też ubiegać działaczka Olesia Krywcowa z Archangielska, ale okazało się, że i jej dowód osobisty został uznany za nieważny. W Rosji znajduje się ona na liście „terrorystów i ekstremistów”, jest oskarżona o „dyskredytowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej” i „usprawiedliwianie terroryzmu”. Młoda kobieta została aresztowana w 2023 roku, ale udało jej się uciec z aresztu domowego do Norwegii, gdzie obecnie pracuje jako dziennikarka.

Krywcowa powiedziała DW, że dowiedziała się o unieważnieniu jej dowodu osobistego przez przypadek. Chciała sprawdzić status dokumentu po tym, jak przeczytała o problemie swoich kolegów z Omska. – Cztery miesiące temu wszystko było w porządku. Wtedy poszłam do rosyjskiego konsulatu i pracownik zeskanował mój dowód osobisty – mówi w rozmowie z DW. Aktywistka podejrzewa, że anulowanie może być spowodowane jej nietypowym podpisem na dokumencie. – Kiedy go otrzymałam, nie podpisałam go, ale umieściłam pod dokumentem słowo wolność i symbol pacyfizmu – mówi. Jednak jej prawnicy twierdzą, że nie może to być powodem unieważnienia. Aby poznać przyczynę, należałoby złożyć w Rosji pozew przeciwko unieważnieniu dowodu osobistego.

Powody anulowania dokumentów

Według Maksyma Oleniczewa, prawnika rosyjskiego projektu praw człowieka Pierwszy Departament, władze rosyjskie podają formalne powody anulowania dowodów osobistych, na przykład że „w dokumencie podano fałszywe informacje”. Społeczność prawników i dziennikarzy broni obywateli niesłusznie oskarżonych o przestępstwa przeciwko państwu w Rosji.

Oleniczew zwraca uwagę, że bez ważnego rosyjskiego dowodu osobistego niemożliwe jest przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji w Rosji, w tym przelewów bankowych lub sprzedaży nieruchomości. Bez dowodu osobistego obywatele Rosji nie mogą również uzyskać paszportu, który jest wymagany do podróżowania i przebywania w innych krajach.