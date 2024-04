Sam satyryk tłumaczył, że wypowiedź była "drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne", wysyłając migrantów do krajów, do których wcale nie chcieli trafić, on zaś nie rozumie burzy, która powstała wokół jego słów. Oświadczył, że nie jest zwolennikiem kierowania migrantów do baraków w byłych obozach koncentracyjnych, a jego wypowiedź miała być "krytyką niemieckiej polityki".

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski: Mamy wolność słowa w tym kraju

Maciej Świrski był w poniedziałek gościem radiowej Trójki. Pytany o sprawę skargi na wypowiedź Jana Pietrzaka, stwierdził, że jest zdania, iż Telewizja Republika nie zapłaci kary.



Przewodniczący KRRiT uznał, że Pietrzaka zastosował „parabolę”, zdanie „baraki dla imigrantów” zostało wyjęte z kontekstu, a cała wypowiedź była satyrą, "pokazującą dwulicowość rządu, który najpierw mówi jedno, potem robi drugie".



- Satyryk ma prawo powiedzieć co mu się żywnie podoba, mamy wolność słowa w kraju — oświadczył przewodniczący KRRiT, zapewniając, że „nie ma tu mowy o wykroczeniu”.