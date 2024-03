Równe szanse kobiet i mężczyzn. Rośnie wskaźnik równouprawnienia

W stosunku do osób LGBT+, jak czytamy w raporcie, „sytuacja nie napawa optymizmem”. Bo choć akceptacja rośnie (z 71 proc. w 2015 r. do 76 proc. w 2019 r.), to równocześnie wzrasta skala dyskryminacji (do 42 proc. z 37 proc. w 2012 r.).

Duża część osób LGBT+ była także zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Często też te osoby nie czuły się na tyle bezpiecznie, by zgłaszać przypadki naruszenia ich praw do organów ścigania.

Dlatego KE przyjęła pierwszą unijną strategię na rzecz równości osób LGBT+, która ma na celu walkę z dyskryminacją tych osób, zapewnienie im bezpieczeństwa, budowanie społeczeństw inkluzywnych. Do katalogu „europrzestępstw” mają trafić przestępstwa z nienawiści. UE jest obecnie niemal w połowie drogi do kształtowania poszanowania praw osób LGBT+. Polska – cały czas na ostatniej pozycji.

Podobne jest z osobami z niepełnosprawnościami, których w UE żyje aż 87 mln. Co druga osoba deklaruje, że czuje się dyskryminowana. UE chce, by wszystkie osoby z niepełnosprawnościami w Europie, bez względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną – mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka, miały równe szanse i równy dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, były w stanie decydować, gdzie, jak i z kim mieszkają, mogły swobodnie przemieszczać się w UE.

Trwa walka także z dyskryminacją na tle rasowym czy etnicznym – zwłaszcza z rasizmem indywidualnym skierowanym do konkretnej jednostki i rasizmem strukturalnym nieuświadomionym i zakorzenionym w społeczeństwie. W 2021 r. KE powołała Michaelę Moua na nowe stanowisko unijnej koordynatorki ds. walki z rasizmem.