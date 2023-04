Całkiem inna fala uchodźców

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Polska dwunarodowa Jedną z nieoczywistych konsekwencji rosyjskiej agresji jest całkowita przemiana demograficzna ukraińskiej mniejszości w naszym kraju.

Zasobność portfela wpływa na sposób spędzania wolnego czasu. Najpopularniejszym miejscem są galerie handlowe. Jednak to nie zmieniło się w ciągu ostatniego roku, bo także wcześniej Ukraińcy chodzili tam chętnie. Jednak z 5 proc. (w 2022 r.) do 18 proc. wzrósł udział osób odwiedzających baseny i siłownie, z 1 proc. do 4 proc. wzrósł udział odwiedzających kina/teatry. Natomiast spadł udział osób chodzących do pubów i restauracji – i to aż o 30 pkt proc. (z 36 proc. do 6 proc.).

– Ukraińskie badania pokazują, że ok. 70 proc. migrantek ma wyższe wykształcenie. Stąd ich zainteresowania np. związane z kulturą – mówi Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Ukraińcy chętnie także kupują online. W porównaniu ze styczniem 2022 r. 12 miesięcy później odnotowano wzrost ich udziału w użytkowaniu aplikacji typu OLX, Allegro – z 37 proc. do 56 proc., a w przypadku aplikacji wybranych marek polskich, takich jak CCC, 4F, Reserved, E-obuwie, nawet z 1 proc. do 51 proc. – Mijają miesiące, sytuacja w Ukrainie jest nadal ciężka i choć tylko 40 proc. Ukraińców deklaruje, że chce zostać w Polsce na stałe, to powoli zaczynają tu sobie organizować życie – mówi Skórka.

Przybyło dzieci

Ogromną zmianą w populacji osób pochodzenia ukraińskiego jest to, że w ciągu 12 miesięcy liczba osób poniżej 18 lat wzrosła z około 200 tys. do 1,4 mln. – Nasze analizy pokazują także, że na przestrzeni roku Polskę częściej opuściły osoby, które nie były rodzicami – mówi Luchowski.