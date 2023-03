Z informacji, które uzyskaliśmy z Centrum Informacyjnego Rządu, wynika, że prace informatyczne związane ze stworzeniem cyfrowej bazy cmentarzy i grobów toczą się od 2021 r. w ramach projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Jest on realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki.

Reklama

Przedstawiciele administracji rządowej informują, że projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 r., a jego efektem będzie stworzenie narzędzi do prowadzenia rejestru cmentarzy, centralnej bazy grobów i miejsc spoczynku oraz elektronicznych ksiąg cmentarnych. „Przewiduje się, że w ramach pilotażu do końca roku z narzędzi będzie korzystać już określona grupa cmentarzy. Trwają również prace nad uruchomieniem, w oparciu o fundusze UE, szeroko zakrojonego projektu finansowania inwentaryzacji cmentarzy i grobów” – dodaje CIR.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Powszechny internetowy rejestr grobów Elektroniczna rejestracja osób pochowanych na cmentarzu z pewnością ułatwiłaby znalezienie grobu bliskiego. Pojawiają się jednak pytania, czy są na to środki i wola Kościoła, który prowadzi większość cmentarzy w Polsce.

Zmiany w podejściu do nekropolii związanych z historią Polski i grobów zasłużonych, w tym weteranów wojen, przewidują projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która być może wejście w życie w połowie tego roku. W drugiej połowie lutego został on przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W projekcie znalazły się rozwiązania służące lepszej ochronie cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Przewidują one m.in. wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, centralnej bazy danych obejmującej informacje o grobach i miejscach spoczynku oraz rejestru cmentarzy. Do tej ewidencji włączone zostaną informacje pochodzące z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Wprowadzony ma zostać nowy mechanizm ochrony grobów wojennych, grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej i grobów zabytkowych. Główną zmianą będzie wprowadzenie obowiązków prowadzenia przez wojewodów ewidencji wszystkich obiektów oraz osób pochowanych na cmentarzach wojennych w centralnej bazie danych, która będzie powszechnie dostępna. W jednym miejscu będzie można znaleźć informacje o wszystkich grobach i cmentarzach wojennych w całej Polsce. Obecnie każdy wojewoda prowadzi ewidencje mogił wojennych w inny sposób i tylko niektórzy publikują je online.

Reklama

Elektroniczna ewidencja obejmie również polskie groby i cmentarze wojenne znajdujące się za granicą. Będzie ona prowadzona przez ministerstwo kultury. Ten resort określi też jednolity sposób oznakowania tych obiektów.

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – tak samo, jak obecnie – będzie należało do zadań państwa. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu państwa, znajdą się w dyspozycji wojewodów. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że dwukrotne zwiększy się budżet wojewodów na utrzymanie grobów wojennych, co ma pozwolić np. na prowadzenie prac remontowych.

W centralnej bazie znajdą się też groby i cmentarze zabytkowe, w tym wpisane do rejestru zabytków.