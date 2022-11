W weekend w Chinach doszło do ulicznych demonstracji w Szanghaju, Pekinie i innych miastach. Powodem protestów są wprowadzane lokalnie obostrzenia w związku z pojawieniem się w kraju ognisk zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stosowaną przez chińskie władze polityką "zero COVID", która zakłada całkowite wygaszanie zidentyfikowanych ognisk poprzez stosowanie surowego reżimu kwarantanny (m.in. lokalnych lockdownów).

W czasie protestów dochodziło jednak do bezprecedensowych w Chinach wezwań do ustąpienia ze stanowiska prezydenta kraju, Xi Jinpinga.

Ai Weiwei nie spodziewa się jednak, by protesty miały swoją kontynuację - nie tylko dlatego, że zostaną stłumione przez siły bezpieczeństwa, ale też dlatego, że demonstrantom brak organizacji i przywództwa.



- Nie mają jasnej politycznej agendy, więc jest bardzo prosto aresztować ich (protestujących - red.) i przejść nad tym do porządku dziennego - mówi Ai w rozmowie z agencją Reutera dodając, że w czasie krwawo stłumionych protestów z 1989 roku protestujący mieli więcej żądań pod adresem władz.

Przez 70 lat oczyszczali kraj z wszystkich ludzi i mediów, którzy mogliby zadawać jakieś pytania Ai Weiwei o polityce władz komunistycznych Chin

- Nawet, gdyby stało się coś na skalę Hongkongu (protestów z 2019-2020 roku) czy 1989 roku, to też nie wstrząsnęłoby rządem (Chin) - dodał Ai Weiwei.



Na pytanie kto mógłby stanąć na czele ruchu protestu w Chinach Ai odparł, że nikt nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ krajowi brakuje "środowiska politycznego".

- Przez 70 lat oczyszczali kraj z wszystkich ludzi i mediów, którzy mogliby zadawać jakieś pytania - dodaje.



Jednocześnie Ai Weiwei wyraża przekonanie, że Komunistyczna Partia Chin "bardzo martwi się rewolucjami" i "zrobi wszystko, by do nich nie dopuścić" - od zastosowania internetowej cenzury, do użycia siły przez policję.



Iskrą, która rozpaliła protesty w Chinach był pożar w jednym z miast Sinciangu w ubiegłym tygodniu, w którym zginęło 10 osób. Protestujący uważają, że przyczyniły się do tego obostrzenia, które nie pozwoliły na szybką ewakuację objętego kwarantanną budynku (władze temu zaprzeczają).



Do protestów doszło m.in. w Szanghaju i Pekinie. W poniedziałek wieczorem dziesiątki protestujących zgromadziły się w dzielnicy biznesowej Hongkongu, miejscu masowych protestów antyrządowych z 2019 roku.