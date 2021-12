„Stopy procentowe najprawdopodobniej będą jeszcze podwyższone, ale raczej nie w takim stopniu, jak prognozują rynkowi jastrzębie. Realny jest poziom 2,5 proc., ale to nie oznacza, że szybko pożegnamy wysoką inflację. To co zastanawia, to obecny kurs złotego, który prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu się podoba” – mówi Grzegorz Siemionczyk z działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.