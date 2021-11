Ministerstwo Handlu wezwało władze lokalne do zapewnienia mieszkańcom dostępu do podstawowych produktów zimą, wezwało też mieszkańców do robienia zapasów. W związku z intensywnymi opadami deszczu w Chinach na początku października, cena warzyw w kraju znacznie wzrosła co wzbudziło obawy o dostępność żywności zimą.

Jak pisze Reuters komunikat Ministerstwa Handlu, mimo zapewnień władz, że w kraju nie powinno w żadnym momencie zabraknąć żywności w sklepach, sprawił, iż wielu mieszkańców Pekinu ruszyło do sklepów po zapasy ryżu, mąki, kapusty, a także oleju spożywczego.



- Zima będzie zimna, chcę być pewna, że będziemy mieli co jeść - mówiła jedna z mieszkanek Pekinu, która robiła duże zakupy ryżu. Długie kolejki ustawiły się przed stoiskami z warzywami w supermarketach, na których Chińczycy kupowali kapustę, którą w Chinach tradycyjnie spożywa się w czasie zimy.

Tymczasem media państwowe starały się zapewnić mieszkańców, że podstawowych produktów żywnościowych w sklepach na pewno nie zabraknie. Chińska telewizja państwowa CCTV podała, że doszło do "nadinterpretacji" porad Ministerstwa Handlu.

W środę w chińskich mediach społecznościowych pojawiają się informacje o pustych półkach w sklepach

Zhu Xiaoliang, dyrektor Departamentu Promocji Konsumpcji w Ministerstwie Handlu zapewniał w CCTV, że "zapasy podstawowych produktów są wystarczające". W niektórych miastach - np. w Wuhan - władze sięgnęły po zmagazynowane wcześniej warzywa, które są sprzedawane w supermarketach po niższych cenach.

To nie uspokoiło jednak mieszkańców kraju - w środę w chińskich mediach społecznościowych pojawiają się informacje o pustych półkach w sklepach. Jeden z mieszkańców Nankinu pisze, że z półek zniknął nawet ryż.



Obawy mieszkańców budzi też wzrost liczby zakażeń koronawirusem w kraju - w ciągu ostatniej doby w Chinach wykryto 93 lokalne, objawowe zakażenia - najwięcej od 9 sierpnia. W samym Pekinie wykryto 9 lokalnych zakażeń w ciągu doby - najwięcej w 2021 roku.