Na popularnych platformach turystycznych znaleźć można wiele ofert przejażdżek meleksami po gdańskim Śródmieściu z nielimitowanym piwem, imprezowych rejsów po Motławie oraz pakietów „meleks plus rejs”, zauważa serwis i publikuje przykładowe ogłoszenia.

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Oferty wycieczek z nielimitowanym alkoholem budzą sprzeciw mieszkańców Gdańska

Wspomnianym ofertom turystycznym sprzeciwiają się mieszkańcy historycznego centrum Gdańska. Zwracają uwagę na coraz powszechniejsze imprezy oraz hałas i pijanych turystów.

W swojej wiadomości w tym temacie skierowanej do serwisu Trójmiasto.pl jeden z czytelników i jednocześnie mieszkaniec Śródmieścia zaznaczył:

– Czy Gdańsk naprawdę chce się kojarzyć jako alkoholowa stolica północnej Polski? Już teraz widok pijanych grup obcokrajowców przyjeżdżających na wieczory kawalerskie to norma.

Oficjalną interpelację do władz miasta skierował w tej sprawie pod koniec kwietnia radny Przemysław Majewski. Domagał się w niej uregulowania uciążliwego dla mieszkańców procederu.

Miasto zna problem „alkomeleksów” i rejsów z alkoholem w Gdańsku

Okazuje się, że problem jest znany miastu. Urzędnicy zapowiedzieli, że ograniczą liczbę identyfikatorów dla meleksów oraz wprowadzą nowe zasady ich funkcjonowania.

– W przestrzeni Głównego Miasta obserwujemy oferty łączące przewóz z konsumpcją alkoholu. Zjawiska te budzą sprzeciw mieszkańców i wpływają na odbiór tej części miasta – przyznał Urząd Miasta w odpowiedzi na pytania serwisu Trójmiasto.pl.

Jednocześnie magistrat nie wspomniał o planach ograniczania działalności „alkomeleksów” i rejsów z alkoholem. Zaznaczył jedynie, że trwają działania interwencyjne policji i straży miejskiej.

W odniesieniu do problemu pijanych turystów w meleksach i na statkach wycieczkowych Urząd Miasta zaznaczył, że działania służb są tutaj ograniczone. Mogą reagować dopiero w momencie, gdy osoby pijane zaczną zakłócać porządek publiczny. Magistrat podkreślił, że w czasie tego rodzaju wycieczek trzeźwi muszą być jedynie kierowcy, a nie pasażerowie.

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„Alkomeleksy” i rejsy z alkoholem w Gdańsku: Opinia prawnika

O legalność serwowania piwa podczas przejażdżek meleksami i rejsów po Motławie serwis Trójmiasto.pl zapytał radcę prawnego, Wojciecha Kawczyńskiego.

Prawnik w obszernej analizie wymogów prawnych przyznał, że „[…] przy zachowaniu ściśle określonych warunków formalnych oferowanie i realizowanie usługi polegającej na serwowaniu nieograniczonej ilości piwa uczestnikom rejsu po Motławie lub pasażerom meleksu nie jest działaniem sprzecznym z prawem”.