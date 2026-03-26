Wzrost opłat za wywóz śmieci planowany jest m.in. w Warszawie, Gdańsku, Pile i Gnieźnie. Przyczyną podwyżek są nie tylko rosnące koszty transportu, energii i wynagrodzeń. Samorządy wskazują również na wpływ systemu kaucyjnego.

Podwyżki opłat za wywóz śmieci od 1 kwietnia. O ile wzrosną rachunki w Warszawie?

Warszawiacy każdego miesiąca będą musieli płacić o ponad 20 zł więcej niż dotychczas. Od kwietnia wrócą stawki sprzed czasowej obniżki, która obowiązywała od października 2024 r.. Wyniosą one:

85 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej

107 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej (mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na 9 zł ulgi)

Do 31 marca 2026 r. w stolicy obowiązywały stawki wynoszące odpowiednio 60 i 91 zł.

Czytaj więcej Samorząd Zmiana cen na cmentarzach. Mieszkańcy tego miasta zapłacą więcej Od 19 marca we Wrocławiu obowiązywać zacznie nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych. Część pochówków znacznie podrożeje. W niektórych przypad...

Gdzie jeszcze wzrosną opłaty za śmieci? Lista miast jest długa

Podwyżki szykują się również w Gdańsku. Wysokość opłat jest zależna od wielkości lokalu. Od 1 kwietnia wyniosą one:

1,10 zł/m kw. - dla lokali o powierzchni do 110 m kw. (obecnie to 0,88 zł/m kw.),

0,20 zł/m kw. - dla powierzchni powyżej 110 m kw. (obecnie to 0,10 zł/m kw.).

Z wyliczeń podanych przez urząd miasta wynika, że rodzina mieszkająca w lokalu o powierzchni 65 mkw. zapłaci miesięcznie o 14,30 zł więcej.

Podwyżki wprowadzą również inne miasta w różnych częściach kraju. Będą to m.in.:

Gniezno – podwyżka z 33 do 39 zł od osoby

Piła – podwyżka z 33 do do 39 zł od osoby

Chełmża – podwyżka z 35 do 39 zł od osoby

Nakło nad Notecią – podwyżka z 35 do 39 zł od osoby

W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost opłat wynoszący od 16 do 24 zł.

W wielu innych miejscowościach opłaty za wywóz śmieci wzrosły już z początkiem roku. Było tak na przykład w Jaworznie, Jeleniej Górze, Kołobrzegu i Szczecinie.

Czytaj więcej Samorząd Gmina wypłaci 1500 zł „becikowego” dla czworonoga. Zapadła decyzja Mazowiecka gmina Sońsk uruchomi program dopłat do adopcji psów ze schroniska. Będzie można otrzymać 1500 zł na jednego czworonoga. Uchwałę w tej sp...

Dlaczego opłaty za wywóz śmieci rosną? Jednym z powodów jest system kaucyjny

Przyczyn wzrostu opłat za odbiór śmieci jest wiele. Samorządowcy wskazują na kilka głównych problemów.

„Inflacja i duży wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach, ale też wyraźny wzrost ilości odpadów to główne przyczyny podwyżki opłat za ich odbiór w Gdańsku” – czytamy na portalu Urzędu Miasta Gdańsk.

– Po blisko sześciu latach od ostatniej regulacji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi musimy wprowadzić korektę opłat – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.

W Warszawie opłaty wracają z kolei do stawek sprzed prawie dwóch lat. Niższe koszty gospodarowania odpadami w 2024 r. spowodowały nadwyżkę, dzięki której można było obniżyć opłaty. W związku z rosnącymi kosztami stołeczny ratusz zdecydował się na przywrócenie wyższych stawek.

Jak podaje portalkomunalny.pl, kluczowymi czynnikami wzrostu kosztów w stolicy okazały się transport oraz negatywny wpływ systemu kaucyjnego, który pozbawił miejskie sortownie surowców.

„Od 2023 r. bardzo wzrosły ceny zagospodarowania odpadów, w Polsce wprowadzono system kaucyjny, a także znacząco wzrosła płaca minimalna. Te czynniki powodują konieczność zmiany wysokości opłat za nieczystości” – uzasadniają konieczność podwyżek władze Gniezna.