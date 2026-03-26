Od 1 kwietnia w wielu miastach Polski wzrosną opłaty za wywóz śmieci
Wzrost opłat za wywóz śmieci planowany jest m.in. w Warszawie, Gdańsku, Pile i Gnieźnie. Przyczyną podwyżek są nie tylko rosnące koszty transportu, energii i wynagrodzeń. Samorządy wskazują również na wpływ systemu kaucyjnego.
Warszawiacy każdego miesiąca będą musieli płacić o ponad 20 zł więcej niż dotychczas. Od kwietnia wrócą stawki sprzed czasowej obniżki, która obowiązywała od października 2024 r.. Wyniosą one:
Do 31 marca 2026 r. w stolicy obowiązywały stawki wynoszące odpowiednio 60 i 91 zł.
Czytaj więcej
Od 19 marca we Wrocławiu obowiązywać zacznie nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych. Część pochówków znacznie podrożeje. W niektórych przypad...
Podwyżki szykują się również w Gdańsku. Wysokość opłat jest zależna od wielkości lokalu. Od 1 kwietnia wyniosą one:
Z wyliczeń podanych przez urząd miasta wynika, że rodzina mieszkająca w lokalu o powierzchni 65 mkw. zapłaci miesięcznie o 14,30 zł więcej.
Podwyżki wprowadzą również inne miasta w różnych częściach kraju. Będą to m.in.:
W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost opłat wynoszący od 16 do 24 zł.
W wielu innych miejscowościach opłaty za wywóz śmieci wzrosły już z początkiem roku. Było tak na przykład w Jaworznie, Jeleniej Górze, Kołobrzegu i Szczecinie.
Czytaj więcej
Mazowiecka gmina Sońsk uruchomi program dopłat do adopcji psów ze schroniska. Będzie można otrzymać 1500 zł na jednego czworonoga. Uchwałę w tej sp...
Przyczyn wzrostu opłat za odbiór śmieci jest wiele. Samorządowcy wskazują na kilka głównych problemów.
„Inflacja i duży wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach, ale też wyraźny wzrost ilości odpadów to główne przyczyny podwyżki opłat za ich odbiór w Gdańsku” – czytamy na portalu Urzędu Miasta Gdańsk.
– Po blisko sześciu latach od ostatniej regulacji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi musimy wprowadzić korektę opłat – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.
W Warszawie opłaty wracają z kolei do stawek sprzed prawie dwóch lat. Niższe koszty gospodarowania odpadami w 2024 r. spowodowały nadwyżkę, dzięki której można było obniżyć opłaty. W związku z rosnącymi kosztami stołeczny ratusz zdecydował się na przywrócenie wyższych stawek.
Jak podaje portalkomunalny.pl, kluczowymi czynnikami wzrostu kosztów w stolicy okazały się transport oraz negatywny wpływ systemu kaucyjnego, który pozbawił miejskie sortownie surowców.
„Od 2023 r. bardzo wzrosły ceny zagospodarowania odpadów, w Polsce wprowadzono system kaucyjny, a także znacząco wzrosła płaca minimalna. Te czynniki powodują konieczność zmiany wysokości opłat za nieczystości” – uzasadniają konieczność podwyżek władze Gniezna.
Czytaj więcej
Kominki znowu wracają do łask jako alternatywne i awaryjne źródło ogrzewania. W praktyce jednak o tym, gdzie i na jakich warunkach wolno w nich pal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas