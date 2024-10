Dodatkowe miliardy dla gmin, powiatów i województw

Resort finansów opublikował informacje o podziale dodatkowych środków.

Reklama

Ile dostaną gminy i powiaty

W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe dochody, w łącznej wysokości 10 miliardów złotych, w celu wsparcia realizacji zadań. Dodatkowe dochody, w wysokości 8.216.794.889 zł, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota ta zostanie rozdzielona między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.).

Kwotę przysługującą gminom, rozdziela się między gminy proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów danej gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, w łącznej kwocie dochodów wszystkich gmin z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.). Zasada podziału będzie stosowana odpowiednio do podziału kwot przysługujących powiatom i województwom.