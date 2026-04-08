Spór wokół tzw. neosędziów trwa od lat. Chodzi o osoby powołane do Sądu Najwyższego (ale też sądów powszechnych) na podstawie wniosku neo-KRS, określanej tak w związku z wątpliwościami – dodajmy uzasadnionymi – co do legalności jej ukształtowania. W konsekwencji powstały obawy, że powołani z jej rekomendacji sędziowie mogą nie gwarantować prawa do niezależnego sądu, co miało wpływać na ważność wydawanych przez nich wyroków. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN dość długo broniła się przed tymi problemami. Przez pewien czas składała się bowiem w większości z tzw. starych sędziów. Kłopoty związane z tzw. neosędziami zaczęła odczuwać około 2020-2022 r., a intensywność tego konfliktu wzrosła w połowie 2024 r., kiedy to upłynęła kadencja ostatniego legalnego prezesa izby – sędziego Piotra Prusinowskiego.

Liczba zagadnień prawnych jest stała

Jednocześnie jednak analiza praktyki jej funkcjonowania pokazuje, że napięcia te nie przekładają się wprost na liczbę kierowanych do niej zagadnień prawnych rozstrzyganych w ramach uchwał z zakresu zagadnień prawnych (UZP) lub postanowień w zakresie zagadnień prawnych (PZP).

Ze statystyk dotyczących pytań prawnych w IPiUS wynika, że w 2023 r. było ich 12 (UZP 9, PZP 3), w 2024 r. 10 (UZP 3, PZP 7), a w 2025 r. również 10 (UZP 4, PZP 6).

– Zwrócić należy uwagę na dwojaki charakter zagadnień prawnych rozpatrywanych przez SN, tj. tych przedstawianych przez sądy odwoławcze i tych wyłaniających się samoistnie przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej przez SN – mówi Łukasz Kotarba, radca prawny, counsel w Hoogells Oleksiewicz.

Ze statystyk wynika, że tych drugich, jeżeli w ogóle się pojawiają, jest wyraźna mniejszość.

Dlaczego zatem, pomimo wspomnianego konfliktu o charakterze ustrojowym, izba działa „normalnie” w aspekcie orzeczniczym?

– Takie podejście nie jest niczym zaskakującym – nie możemy funkcjonować w systemie „podwójnego państwa”, w którym istnieją dwa równoległe obiegi prawne. Są instytucje o fundamentalnym znaczeniu, które mają zapewniać jednolitość orzecznictwa i w takim celu są wykorzystywane – mówi Gniewomir Wycichowski-Kuchta, prawnik z kancelarii DZP.

Jak wskazuje ekspert, to pokazuje, że zaufanie do systemu, nawet w obrębie podzielonego środowiska sędziowskiego, które odpowiada za kierowanie zagadnień prawnych – przynajmniej w pewnym zakresie – nadal istnieje.

– A przede wszystkim ludzie potrzebują rozstrzygnięć swoich codziennych spraw. Tzw. ekscesy orzecznicze, jak choćby głośna sprawa z sądu w Suwałkach, gdzie pojawiła się wątpliwość co do skuteczności rozwodu, mają charakter marginalny – ocenia Gniewomir Wycichowski-Kuchta.

W podobnym tonie wypowiada się mec. Łukasz Kotarba.

– Wymiar sprawiedliwości nie jest osadzony w próżni, a sądownictwo odnosi się do spraw codziennych, bezpośrednio dotykających obywateli – i jako takie musi istnieć niezależnie od rodzaju oraz temperatury sporu w przestrzeni publicznej – mówi.

Jak przypomina, rozstrzygane zagadnienia prawne dotyczą wykładni przepisów budzących wątpliwości i to na tyle abstrakcyjnie, aby można było rozwiązać dany problem prawny w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego.

– Tym samym, niezależnie od problemów „na górze” wymiaru sprawiedliwości, toczą się zwykłe sprawy wymagające rozstrzygnięcia w taki sposób, aby można było stosować (bez wątpliwości) przepisy prawa w ramach spraw rozstrzyganych przez sądy – tłumaczy mec. Łukasz Kotarba.

W jego ocenie, wstrzymanie się od przekazywania czy rozpoznawania zagadnień prawnych przez SN stanowiłoby o „zawieszeniu” wymiaru sprawiedliwości.

Podobny trend w Trybunale Konstytucyjnym

Gniewomir Wycichowski-Kuchta zwraca jednocześnie uwagę, że podobny trend widoczny jest w TK.

– Analizując skargi konstytucyjne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego widzę, że ich liczba pozostaje na zbliżonym poziomie od lat. Poza okresem 2018-2020, w którym zauważono spadek, liczba wpływających skarg oscyluje mniej więcej w granicach ok. 300 rocznie. Mimo że autorytet tej instytucji znacząco się obniżył, a rząd odmawia, na ten moment, publikacji wyroków, obywatele nadal chcą z niej korzystać, ponieważ ostatecznie chodzi o ochronę ich praw – ocenia.

Zdaniem Gniewomira Wycichowskiego-Kuchty, dobrze oddaje to perspektywę osób spoza środowiska prawniczego.

– Dla nich kluczowe jest uzyskanie rozstrzygnięcia, a kwestie ustrojowo-systemowe mają znaczenie drugorzędne, prawo i procedury sądowe w ich oczach, co zrozumiałe, są przede wszystkim narzędziem, a sąd powinien być jak sprawnie działający urząd – ocenia.

Ekspert zwraca też uwagę, że najnowsze orzecznictwo TSUE wyraźnie potwierdza, że nie można kwestionować istnienia w obrocie prawnym wyroków, postanowień czy innych orzeczeń tylko ze względu na obecność w składzie sędziego powołanego przez KRS po 2017 r.

– Co więcej, wydaje się, że automatyczność wyłączania nowych sędziów w Sądzie Najwyższym, wskazywana przez uchwałę trzech izb SN, również powinna wymagać każdorazowej oceny – mówi.

Jak wskazuje, uczestnicy postępowania mogą podnosić takie zarzuty, ale muszą je odpowiednio uzasadnić i udowodnić, zgodnie z określonymi kryteriami.

– Świetnie wskazywał je wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 października 2021 r., w którym sprawozdawcą był prof. Steinborn – mówi.

Jak zauważa, mimo że ustawowe zmiany są utrudnione, m.in. ze względu na możliwość weta prezydenta, niemniej państwo i jego instytucje muszą funkcjonować.

– I jak widać funkcjonują, co daje pewną nadzieję na ich odporność na spory polityczne i autoteliczność – dodaje.

Paweł Matyja, adwokat prowadzący własną praktykę przypomina natomiast, że decyzja o przedstawieniu zagadnienia prawnego ma charakter funkcjonalny, a nie ustrojowy.

– Spór o status sędziów SN – choć doniosły – nie przekłada się na samo stosowanie prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Pytania zaś kieruje się tam, gdzie mówimy o wątpliwościach interpretacyjnych – mówi.

Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy dodaje z kolei, że strony kierują sprawy do Sądu Najwyższego, bez względu na argumenty związane z tzw. „neosędziami” dlatego, że nadal uznają powagę i potrzebę istnienia tej instytucji.

– Nie możemy pozwolić na wykluczenie z systemu SN, tak jak to stało się już z Trybunałem Konstytucyjnym, dlatego dobrze, że środowisko prawne w zdecydowanej większości chce zachowania niekwestionowanej pozycji Sądu Najwyższego – ocenia.

Jak zauważa, coraz częściej sami prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie sądów powszechnych – przestają wierzyć w sens i argumenty wokół sporu dotyczącego „neosędziów”.

– Nie widać żadnej woli jego zakończenia i zaczyna to coraz bardziej przypominać polityczne i, co gorsza, personalne rozgrywki, w których wiele osób rzetelnie wykonujących zawód, po prostu nie chce uczestniczyć – podsumowuje Marcin Frąckowiak.