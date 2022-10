Anish Kapoor jest urodzonym w 1954 roku w Bombaju, synem Hindusa i Żydówki. Mieszka i pracuje w Londynie. Jego międzynarodowe sukcesy rozpoczęły się z początkiem lat 90., gdy reprezentując Wielką Brytanię na 44. Biennale w Wenecji otrzymał wyróżnienie Premio Duemila (dla artysty poniżej 35. roku życia), a niedługo potem został laureatem prestiżowej brytyjskiej Nagrody Turnera.

W tym roku dwie wystawy Kapoora zorganizowano na dobiegającym końca Biennale w Wenecji. Tworzy obiekty abstrakcyjne, także instalacje. Można oglądać je nie tylko w muzeach i galeriach, ale także w przestrzeniach publicznych – tak jak jedną jego z najbardziej znanych prac – „Cloud Gate” (2006). Pokryta płytkami ze stali nierdzewnej, ważąca 100 ton rzeźba o opływowych kształtach (10 × 20 × 13 m), odbija niebo w Chicago, w którym została usytuowana.

Czerwień, kolor krwi

Do Orońska na pierwszą w Polsce wystawę Kapoora przyjechało 12, które on sam wybrał, proponując też ich rozmieszczenie. Najcięższa rzeźba waży 14 ton. Prezentowane są w głównej hali wystawienniczej Muzeum Rzeźby Współczesnej oraz w Oranżerii.

Na potrzeby wystawy zostały wykonane boczne wrota w ścianie Oranżerii, bo prace nie mieściły się w drzwiach wejściowych. Tu prezentowane są trzy prace. „Gethsemane” (2013) to trzy gigantyczne strzępy zastygłej krwi; „A Blackish Fluid Excavation” (2018) – kilkumetrowy obiekt z żywicy epoksydowej otoczony stalową siatką; „Push-Pull” (2008) – ogromny półkolisty, zawieszony na szynach blok wosku w kolorze krwi.

Kolor czerwony (obok czarnego) Kapoor uważa za najistotniejszy w swojej twórczości. Na internetowej konferencji w Orońsku wyjaśniał:

– Słynny antropolog brytyjski Chris Knight ukuł teorię, że kultura zaczęła się od kobiet. A kobiety to oczywiście menstruacja, krew, która wypływa na zewnątrz, spływa do ziemi. W owej teorii zawarta jest idea, że wszyscy bogowie pierwotni byli kobietami. Mężczyźni zaś pojawić się mieli dużo później. Ale to my, mężczyźni, stworzyliśmy kult bogów, których umieściliśmy na niebiosach. A ja wracam do kobiet – do świata przed przemocą, co zwłaszcza dziś jest bardzo ważne. Czerwień to tak naprawdę niesamowita ciemność, także rana. A rana jest interesującą koncepcją mitologiczną, daje wiele skojarzeń.

Na pytanie, czy jest religijny, Kapoor wyjaśniał: – Myślę, że tak naprawdę wszyscy ludzie są istotami głęboko religijnymi. Mam skomplikowane pochodzenie, moja matka jest Żydówką, ojciec Hindusem, a ja od niemal 30 lat praktykującym buddystą. Mam też bardzo głębokie związki z katolicyzmem. Wychowałem się w Indiach w domu, w którym pod jednym dachem żyli i muzułmanin, i buddysta, i wyznawca hinduizmu, i chrześcijanin, i Żyd. Wszystko się przeplatało.

Tajemnica kamienia

Druga część wystawy to dziewięć dzieł z kamienia o biomorficznych kształtach, z lejkowatymi otworami. Prezentowane w głównej sali prace wykonane zostały z wapienia, marmuru, onyksu, granitu.

– Oczywiście dla rzeźbiarza materiał jest bardzo ważny, ale jest tylko metodą docierania do odpowiedzi na głębsze pytania – uważa Anish Kapoor. – Kamień jest początkiem. Kiedy mam zarys pomysłu, zaczynam zastanawiać się nad najodpowiedniejszą skalą. Nie chodzi tylko o rozmiar, ale też o znaczenie, jakie pracy nadaje skala. Odkryłem różowy marmur z Portugalii, o wyjątkowej barwie, narzucającej od razu skojarzenie z ciałem. Tak powstają obiekty wnętrza, sytuujące się pomiędzy geometrią a biologią. Obecnie sporo pracuję z alabastrem, ponieważ jest materiałem przyciągającym światło.

Na pytanie, czy ważne jest dla artysty, że wystawa odbywa się w Polsce i dlaczego nie pojawił się osobiście, Kapoor odpowiedział:

– Zadaniem artysty nie jest komentowanie bieżącej sytuacji politycznej, ale stawianie pytań o kulturę. Prace, które są na wystawie, powstały jakiś czas temu. Jeśli są w stanie naświetlić obecny kontekst czasu, przemawiać dziś, to znaczy, że są dobre. A dla Polski i polskiej kultury od dawna żywię podziw, dlatego jest mi bardzo smutno, że nie mogłem przyjechać.

Kuratorką wystawy jest Dorota Monkiewicz. Prezentacja w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku potrwa do 12 lutego 2023.