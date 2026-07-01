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Krzysztof Koźmiński: Byli studenci Collegium Humanum dostaną zwrot czesnego

Dyplomy Collegium Humanum nie przedstawiają wielkiej wartości rynkowej. Dyplom taki może wręcz odnieść odwrotny skutek i zdecydować o porażce rekrutacyjnej poszukującego pracy – mówi prof. UW Krzysztof Koźmiński, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy, pełnomocnik byłych studentów tej uczelni.

Publikacja: 01.07.2026 05:20

Krzysztof Koźmiński: Byli studenci Collegium Humanum dostaną zwrot czesnego

Krzysztof Koźmiński: Byli studenci Collegium Humanum dostaną zwrot czesnego

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Adam Pantak

W ostatnich tygodniach zapadły dwa kolejne orzeczenia sądów w sprawie studentów Collegium Humanum, którzy domagali się odszkodowania za niewywiązanie się uczelni z usług edukacyjnych. Co orzekły sądy?

Orzeczenia są nieprawomocne, nie dysponujemy jeszcze pisemnymi uzasadnieniami. Oba wyroki zapadły na początku czerwca. Studenci domagali się w nich zwrotu kosztów kształcenia, które ponieśli w związku ze studiami na Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, dawniej Collegium Humanum. Sądy przyznały im rację w całości. Uczelnia nie wywiązała się ze swoich obowiązków. Nie przeprowadziła egzaminów. Nie wydała dyplomów tym, którzy powinni je uzyskać.

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