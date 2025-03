Marek Domagalski: Lepszy SN podzielony niż żaden

Powinni na to szczęście w nieszczęściu, jakim jest podział na starych i nowych sędziów, spojrzeć reformatorzy, czy jak oni lubią mówić: przywracający w sądach praworządność, i uznać, że trzeba w sądach, w tym SN, doprowadzić do znośnego porozumienia między sędziami z różnych nadań, aby mogli wspólnie orzekać. A nie zmierzać do jednostronnie politycznie narzucanej weryfikacji nowych sędziów, która może się skończyć kiedyś weryfikacją weryfikujących, w każdym razie przedłużyć niepełną sprawność SN na kolejne lata.