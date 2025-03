Jarosław Gwizdak: Czy ty jesteś PR-owcem sądownictwa?

Postawione w tytule pytanie usłyszałem od nieco zniecierpliwionego naszą rozmową sędziego. Było to w sądzie numer 23 na mojej trasie, był jeszcze 2024 rok. Celowo nie ujawniam dalszych szczegółów, ale zadane wtedy pytanie co jakiś czas powraca w mojej głowie. Co więcej, mam na nie jednoznacznie twierdzącą odpowiedź. Oczywiście nie na tym polega moja rola i funkcja, ale w pewnym sensie tak ją rozumiem. A dlaczego? Postaram się odpowiedzieć w felietonie.