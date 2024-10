Michał Urbańczyk: Legalna i nielegalna imigracja to największe wyzwanie dla USA

Ze względu na historię USA oraz wielokulturowość amerykańskiego społeczeństwa migracja była i jest jednym z najważniejszych zagadnień polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i rosnącą polaryzacją społeczną temat ten staje się coraz bardziej kontrowersyjny, niosąc z sobą znaczące implikacje prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwłaszcza w ostatniej dekadzie.

To właśnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat USA doświadczyły istotnych zmian w polityce migracyjnej. W 2022 r. w USA mieszkało około 46,2 mln imigrantów, co stanowiło ok. 13,9 proc. społeczeństwa. Spośród nich ponad 24,5 mln to obywatele naturalizowani, stanowiący 53 proc. wszystkich imigrantów. W tym samym roku 969 tys. imigrantów stało się obywatelami USA (najwyższa liczba od 2008 r. i 19-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim). W 2024 r. pułap przyjęć uchodźców jest ustalony na 125 tys. (tak jak w latach 2022–2023; dla porównania w okresie prezydentury Trumpa był na poziomie 15 tys.).