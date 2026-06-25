Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX

Poszukiwanie nowej pracy zawsze wiąże się z pewnym stresem. W sposób naturalny jest on szczególnie odczuwalny przez ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy i dopiero tworzą swoje doświadczenie związane z tym procesem.

Te intuicyjne wnioski potwierdzają badania rynku. Jak pokazują dane OLX Praca, problem jest powszechny.

Zmiana pracy to stres

Badanie przeprowadzone wśród przedstawicieli pokolenia Z wskazuje, że aż 71 proc. młodych osób odczuwa silny stres związany z poszukiwaniem pracy. Dodatkowo 38 proc. obawia się oceny podczas symulacji rozmów prowadzonych z inną osobą 1.

Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez SW Research na grupie pracowników biurowych. Aż 86 proc. respondentów deklarowało, że zmiana pracy wiązała się dla nich ze stresem. W przypadku 36 proc. badanych miał on wysokie natężenie, a połowa określała go jako umiarkowany. Jedynie 13 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zmiana pracy, jako naturalny etap rozwoju zawodowego, nie wywołuje w ich przypadku tego typu reakcji.

Okazuje się jednak, że mimo towarzyszących zmianie pracy emocji, większość badanych oceniała tę decyzję pozytywnie. Siedem na dziesięć osób uznało ją za dobrą lub bardzo dobrą, podczas gdy tylko 10 proc. deklarowało, że był to zły krok.

Jak kandydaci widzą wpływ AI na ich karierę

Uczestnicy badania zrealizowanego na zlecenie OLX Praca zostali również zapytani o to, co myślą o wpływie, jaki sztuczna inteligencja będzie miała na ich przyszłość zawodową. Wyniki ankiety nie pozostawiają złudzeń: jedynie 5 proc. respondentów czuje się w pełni przygotowanych do zmian wynikających z rozwoju AI. Aż 42 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić swojego przygotowania, a co piąta osoba deklaruje jego brak.

Największe obawy mają młodzi pracownicy. Wśród młodszych specjalistów 29 proc. uważa, że nie jest przygotowanych do zmian wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji, a 33 proc. przewiduje, że AI będzie miała negatywny wpływ na ich karierę zawodową. Warto również pamiętać, że jest to grupa, która najrzadziej deklaruje pełne przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.

AI może być wsparciem

Obawy pracowników biurowych związane z rozwojem sztucznej inteligencji są w wielu przypadkach konsekwencją braku wiedzy na temat powszechności jej wykorzystania. Nadal większość z nas nie dostrzega, że rozwiązania AI mają zastosowanie w naszym codziennym życiu i – co istotne – ułatwiają je.

Dlatego OLX Praca idzie o krok do przodu i wykorzystuje AI do pracy procesem rekrutacji. Serwis wprowadza rozwiązania, które pokazują, że sztuczna inteligencja może być realnym wsparciem dla pracowników i przygotowywać ich, zwłaszcza najmłodszych, do zmian.

Od czerwca 2026 roku serwis wprowadza dwa nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają kandydatów na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. OLX Praca zwraca przy tym uwagę, że nowe rozwiązania nie służą ocenie człowieka. Ich zadaniem jest bowiem pomoc użytkownikom, budowanie pewności siebie oraz przygotowanie do procesów rekrutacyjnych.

Narzędzia budujące pewność siebie

Nowe narzędzia OLX Praca mają pomóc kandydatowi w przejściu procesu rekrutacji. Prowadzą one przez kolejne etapy przygotowań do kontaktów z potencjalnym pracodawcą i w efekcie mają przyczynić się do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Punktem wyjścia przygotowania do aplikowania o pracę jest cv. I tu po raz pierwszy z pomocą przychodzi OLX Praca z narzędziem „Oceń moje CV”. Kandydat wybiera interesujące go oferty, a system weryfikuje jego biogram pod kątem oczekiwań danego pracodawcy oraz wymagań systemów rekrutacyjnych. Dzięki temu użytkownik może szybko i skutecznie dostosowywać swoje cv do wymagań konkretnego ogłoszenia.

Zgodnie z rytmem procesu rekrutacji kolejnym etapem wsparcia od OLX Praca jest przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, w czym pomoże narzędzie „Poćwicz rozmowę”,Jest to symulator rozmowy rekrutacyjnej wykorzystujący wideo AI.

Narzędzie powstało z myślą o pomocy kandydatom w przełamywaniu stresu związanego z rozmowami kwalifikacyjnymi, szczególnie wśród osób młodych. Działa w czasie rzeczywistym, a zadawane pytania są dopasowywane zarówno do cv użytkownika, jak i do konkretnej oferty pracy wybranej w serwisie OLX Praca.

Użytkownik otrzymuje praktyczne informacje zwrotne dotyczące takich elementów, jak kontakt wzrokowy czy używanie wypełniaczy mowy. Istotnym elementem narzędzia „Poćwicz rozmowę”jest prywatność. Rozmowa odbywa się wyłącznie między kandydatem a rekruterem AI, a potencjalny pracodawca nie ma do niej wglądu.

Oba narzędzia zostały już wdrożone w portalu OLX Praca dla ofert pracy z takich obszarów, jak badania i rozwój, edukacja, inżynieria, IT i telekomunikacja, marketing i PR, nieruchomości, prawo, bankowość, finanse i księgowość, HR, ubezpieczenia oraz zdrowie.

Rozwiązania dla obu stron procesu rekrutacji

Nowe narzędzia OLX Praca pozwalają kandydatom budować przekonanie, że AI jest praktycznym rozwiązaniem wspierającym rozwój zawodowy i efektywną rekrutację. Odpowiednio wykorzystana może stać się narzędziem, które pomaga ludziom zdobywać nowe kompetencje, pewniej poruszać się po rynku pracy i skuteczniej aplikować na bardziej rozwojowe stanowiska.

Jak podkreśla Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca, inwestując w nowe rozwiązania serwis wspiera nie tylko kandydatów, ale również pracodawców. – Firmy mierzą się dziś z rosnącą liczbą niedopasowanych zgłoszeń, wydłużającym się procesem rekrutacji i związanymi z tym ukrytymi kosztami pozyskiwania pracowników. W tym kontekście rozwój narzędzi wspierających lepsze przygotowanie kandydatów do aplikowania przyniesie korzyści obu stronom rynku pracy – mówi Grygo.

– Nasze rozwiązania wpisują się w działania OLX Praca i są nakierowane na wyjście poza rolę serwisu publikującego ogłoszenia. Chcemy aktywnie wspierać kandydatów w zdobywaniu kompetencji, przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych i pewniejszym poruszaniu się po rynku pracy. Jednocześnie chcemy być partnerem dla firm – efektywnie pomagać im w skuteczniejszym pozyskiwaniu dopasowanych talentów – podsumowuje Konrad Grygo.

1 Źródło danych: IQS study (n=500) + badanie OLX Praca dotyczące pokolenia Z (grudzień 2024 r., 10 uczestników z Polski i Rumunii).

Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX