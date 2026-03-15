O ile najwięcej wolnych miejsc pracy było pod koniec 2025 r. w przemyśle, na który przypadała ponad jednak piąta wszystkich 85,8 tys. wakatów zgłoszonych w końcówce ub.r., to wskaźnik wolnych miejsc pracy (0,69 proc.) był tam poniżej krajowej średniej wskazując, że o pracowników do fabryk nie jest teraz trudno.

Stosunkowo najtrudniej jest o nich w branży TSL, czyli w transporcie i gospodarce magazynowej (logistyce), gdzie wskaźnik wakatów był najwyższy - sięgnął w IV kw. ub.r. 1,41 proc. rosnąc na przestrzeni roku aż o 0,28 pkt proc. Według danych GUS, 12 tys. wakatów w TSL czekało głównie na operatorów i monterów maszyn i urządzeń, ale co 11. wolne miejsce pracy było w pracy biurowej (gdzie jednak coraz częściej wymagana jest znajomość logistycznych systemów IT).

Wiceliderem wskaźnika wakatów był sektor Informacji i Komunikacji (ICT), gdzie ten wskaźnik wyniósł w IV kw. 1,38 proc. - podobnie jak rok wcześniej. Nie zmieniła się tam również liczba wakatów (5,1 tys.), które – jak wynika z analiz portali rekrutacyjnych – czekały najczęściej na doświadczonym specjalistów i ekspertów.

Wśród branż z najwyższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy było też w IV kw. ub.r. budownictwo (1,06 proc.), gdzie jednak na przestrzeni roku nastąpił największy spadek tego wskaźnika – o 0,50 pkt proc., przy również największym spadku liczby wakatów – o jedną trzecią, do 7,6 tys. Z kolei największym wzrostem liczby wolnych miejsc pracy w ujęciu rocznym (o 1,5 tys. do 11,1 tys.) mógł się pochwalić w końcówce 2025 r. sektor handlu i napraw samochodów, który miał jeden z najniższych wskaźników wakatów (0, 57 proc.).

Demografia ogranicza wakaty w edukacji

Niższy był tylko w edukacji (0,28 proc.), gdzie pracodawcy mają najmniejszy problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów, tym bardziej, że kurcząca się liczba dzieci i młodzieży zmniejsza popyt na pracowników.