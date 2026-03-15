Największy wybór wolnych miejsc pracy w ostatnich miesiącach 2025 r. był w przetwórstwie przemysłowym (18,2 tys.), gdzie pracodawcy poszukiwali przede wszystkim robotników przemysłowych, rzemieślników, oraz operatorów i monterów maszyn – wynika z opublikowanych właśnie danych GUS o popycie na pracę w IV kw. minionego roku. Potwierdziły one widoczną od połowy 2022 r. stagnację na rynku rekrutacji, gdy liczba wakatów w firmach, a także ofert pracy, rozpoczęła spadkowy trend przerywany krótkimi okresami odbicia.
Końcówka 2025 r. pogłębiła spadek w wakatach – w IV. kwartale pracodawcy zgłosili ich 85,8 tys., czyli o 9,4 proc. mniej niż w III kwartale i o 6 proc. mniej niż w słabej końcówce 2024 r., gdy liczba wolnych miejsc pracy po raz pierwszy od dłuższego czasu spadła poniżej 100 tys. (wyniosła 91 tys.).
Spadki widać także we wskaźniku wakatów, który pokazuje, jaką stanowią one część wszystkich (wolnych i obsadzonych) miejsc pracy. W IV kw. zmalał on do 0,72 proc. (po korekcie sezonowej wynosił 0,76 proc.) i był najniższy od końca 2020 r., czyli roku wybuchu pandemii COVID-19.
O ile najwięcej wolnych miejsc pracy było pod koniec 2025 r. w przemyśle, na który przypadała ponad jednak piąta wszystkich 85,8 tys. wakatów zgłoszonych w końcówce ub.r., to wskaźnik wolnych miejsc pracy (0,69 proc.) był tam poniżej krajowej średniej wskazując, że o pracowników do fabryk nie jest teraz trudno.
Stosunkowo najtrudniej jest o nich w branży TSL, czyli w transporcie i gospodarce magazynowej (logistyce), gdzie wskaźnik wakatów był najwyższy - sięgnął w IV kw. ub.r. 1,41 proc. rosnąc na przestrzeni roku aż o 0,28 pkt proc. Według danych GUS, 12 tys. wakatów w TSL czekało głównie na operatorów i monterów maszyn i urządzeń, ale co 11. wolne miejsce pracy było w pracy biurowej (gdzie jednak coraz częściej wymagana jest znajomość logistycznych systemów IT).
Wiceliderem wskaźnika wakatów był sektor Informacji i Komunikacji (ICT), gdzie ten wskaźnik wyniósł w IV kw. 1,38 proc. - podobnie jak rok wcześniej. Nie zmieniła się tam również liczba wakatów (5,1 tys.), które – jak wynika z analiz portali rekrutacyjnych – czekały najczęściej na doświadczonym specjalistów i ekspertów.
Wśród branż z najwyższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy było też w IV kw. ub.r. budownictwo (1,06 proc.), gdzie jednak na przestrzeni roku nastąpił największy spadek tego wskaźnika – o 0,50 pkt proc., przy również największym spadku liczby wakatów – o jedną trzecią, do 7,6 tys. Z kolei największym wzrostem liczby wolnych miejsc pracy w ujęciu rocznym (o 1,5 tys. do 11,1 tys.) mógł się pochwalić w końcówce 2025 r. sektor handlu i napraw samochodów, który miał jeden z najniższych wskaźników wakatów (0, 57 proc.).
Niższy był tylko w edukacji (0,28 proc.), gdzie pracodawcy mają najmniejszy problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów, tym bardziej, że kurcząca się liczba dzieci i młodzieży zmniejsza popyt na pracowników.
Wśród 11 wyodrębnionych w danych GUS sekcji PKD najmniej wakatów było w końcówce ub.r. w hotelarstwie i gastronomii (2,6 tys., o 0,5 tys. więcej niż rok wcześniej), co wiąże się też ze słabszym popytem na te usługi w ostatnich miesiącach roku, szczególnie w listopadzie. Jednocześnie na dość wysokim poziomie był tam wskaźnik wakatów (0,87 proc., o 0,22 pkt proc. więcej niż rok wcześniej), co wskazuje na problemy z pozyskaniem odpowiednich ludzi do pracy. W odróżnieniu od przemysłu czy logistyki w hotelarstwie i gastronomii firmom trudniej sięgnąć po pracowników z zagranicy ze względu na barierę językową.
Porównując wakaty w regionach raport GUS podkreśla, że najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2025 r. wystąpił w regionie warszawskim stołecznym (0,94 proc.), podczas gdy najniższy był w świętokrzyskim (0,32 proc.).
