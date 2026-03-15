Wakatów w firmach coraz mniej. Rekord pięciolecia

W IV kwartale ub.r., po raz pierwszy od pięciu lat liczba wolnych miejsc pracy w Polsce zmalała do poniżej 90 tysięcy. Spadł też wskaźnik wakatów- do 0,71 proc.

Publikacja: 15.03.2026 10:55

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieniała się liczba wakatów w Polsce pod koniec 2025 r.?
  • Które branże odnotowały największą liczbę wolnych miejsc pracy?
  • W jakich sektorach wskaźnik wakatów był najwyższy?

Największy wybór wolnych miejsc pracy w ostatnich miesiącach 2025 r. był w przetwórstwie przemysłowym (18,2 tys.), gdzie pracodawcy poszukiwali przede wszystkim robotników przemysłowych, rzemieślników, oraz operatorów i monterów maszyn – wynika z opublikowanych właśnie danych GUS o popycie na pracę w IV kw. minionego roku. Potwierdziły one widoczną od połowy 2022 r. stagnację na rynku rekrutacji, gdy liczba wakatów w firmach, a także ofert pracy, rozpoczęła spadkowy trend przerywany krótkimi okresami odbicia.

Końcówka 2025 r. pogłębiła spadek w wakatach – w IV. kwartale pracodawcy zgłosili ich 85,8 tys., czyli o 9,4 proc. mniej niż w III kwartale i o 6 proc. mniej niż w słabej końcówce 2024 r., gdy liczba wolnych miejsc pracy po raz pierwszy od dłuższego czasu spadła poniżej 100 tys. (wyniosła 91 tys.).

Trudniej o ludzi w logistyce

Spadki widać także we wskaźniku wakatów, który pokazuje, jaką stanowią one część wszystkich (wolnych i obsadzonych) miejsc pracy. W IV kw. zmalał on do 0,72 proc. (po korekcie sezonowej wynosił 0,76 proc.) i był najniższy od końca 2020 r., czyli roku wybuchu pandemii COVID-19.

O ile najwięcej wolnych miejsc pracy było pod koniec 2025 r. w przemyśle, na który przypadała ponad jednak piąta wszystkich 85,8 tys. wakatów zgłoszonych w końcówce ub.r., to wskaźnik wolnych miejsc pracy (0,69 proc.) był tam poniżej krajowej średniej wskazując, że o pracowników do fabryk nie jest teraz trudno.

Stosunkowo najtrudniej jest o nich w branży TSL, czyli w transporcie i gospodarce magazynowej (logistyce), gdzie wskaźnik wakatów był najwyższy - sięgnął w IV kw. ub.r. 1,41 proc. rosnąc na przestrzeni roku aż o 0,28 pkt proc. Według danych GUS, 12 tys. wakatów w TSL czekało głównie na operatorów i monterów maszyn i urządzeń, ale co 11. wolne miejsce pracy było w pracy biurowej (gdzie jednak coraz częściej wymagana jest znajomość logistycznych systemów IT).

Wiceliderem wskaźnika wakatów był sektor Informacji i Komunikacji (ICT), gdzie ten wskaźnik wyniósł w IV kw. 1,38 proc. - podobnie jak rok wcześniej. Nie zmieniła się tam również liczba wakatów (5,1 tys.), które – jak wynika z analiz portali rekrutacyjnych – czekały najczęściej na doświadczonym specjalistów i ekspertów.

Wśród branż z najwyższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy było też w IV kw. ub.r. budownictwo (1,06 proc.), gdzie jednak na przestrzeni roku nastąpił największy spadek tego wskaźnika – o 0,50 pkt proc., przy również największym spadku liczby wakatów – o jedną trzecią, do 7,6 tys. Z kolei największym wzrostem liczby wolnych miejsc pracy w ujęciu rocznym (o 1,5 tys. do 11,1 tys.) mógł się pochwalić w końcówce 2025 r. sektor handlu i napraw samochodów, który miał jeden z najniższych wskaźników wakatów (0, 57 proc.).

Demografia ogranicza wakaty w edukacji

Niższy był tylko w edukacji (0,28 proc.), gdzie pracodawcy mają najmniejszy problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów, tym bardziej, że kurcząca się liczba dzieci i młodzieży zmniejsza popyt na pracowników.

Wśród 11 wyodrębnionych w danych GUS sekcji PKD najmniej wakatów było w końcówce ub.r. w hotelarstwie i gastronomii (2,6 tys., o 0,5 tys. więcej niż rok wcześniej), co wiąże się też ze słabszym popytem na te usługi w ostatnich miesiącach roku, szczególnie w listopadzie. Jednocześnie na dość wysokim poziomie był tam wskaźnik wakatów (0,87 proc., o 0,22 pkt proc. więcej niż rok wcześniej), co wskazuje na problemy z pozyskaniem odpowiednich ludzi do pracy. W odróżnieniu od przemysłu czy logistyki w hotelarstwie i gastronomii firmom trudniej sięgnąć po pracowników z zagranicy ze względu na barierę językową.

Porównując wakaty w regionach raport GUS podkreśla, że najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2025 r. wystąpił w regionie warszawskim stołecznym (0,94 proc.), podczas gdy najniższy był w świętokrzyskim (0,32 proc.).

