Czas na pracodawców przyszłości

Jak zaznacza Monika Hryniszyn, widoczna w badaniach otwartość pracowników w Polsce na rozwój to dobra wiadomość dla firm, którym łatwiej będzie przekonać swoje kadry do zdobywania umiejętności przyszłości. Taką potrzebą dostrzega już coraz większa część pracodawców.

Jak pokazało badanie „3R w HR: Rekrutacja, Rozwój i Retencja”, którym pod koniec zeszłego roku firma EY Polska objęła ponad 200 średnich i dużych przedsiębiorstw, dla niemal połowy z nich najważniejszą sprawą do rozwiązania w perspektywie najbliższych lat jest rozwój kompetencji pracowników i dopasowanie ich do zmieniających się wymagań m.in. w zakresie technologii, w tym do szybko rosnących potrzeb umiejętności wykorzystywania narzędzi AI.

Jak jednak zaznacza Wioletta Marciniak-Mierzwa, starsza menedżerka w zespole People Consulting w EY Polska, chociaż biznes w Polsce od lat znajduje się w procesie nieustannej zmiany, to wartości stanowiące fundament decyzji dotyczącej podjęcia pracy czy pozostania w danej organizacji pozostają niezmienne.

Przepis na talenty

– Ludzie chcą pracować w firmach, które traktują ich jak partnerów, a nie tylko jak narzędzia do osiągania celów. Pragną być częścią społeczności dającej im poczucie przynależności, sprawczości i sensu działań, dbającej o ich zdrowie, dobrostan i równowagę – wylicza ekspertka EY Polska. Przedstawia też przepis na zaangażowanie i lojalność pracowników; to efekt połączenia silnej kultury organizacyjnej, inspirującego przywództwa oraz środowiska pracy opartego na sprawnych narzędziach, przyjaznych procesach wewnętrznych i zrozumiałych procedurach.

– Jeśli dodamy do tego autentyczność liderów, którzy dbają na co dzień o rozwój i docenianie pracowników, to stworzymy doskonały przepis na mistrzowską rozgrywkę o talenty – twierdzi Wioletta Marciniak-Mierzwa, dodając, że w przyciąganiu i utrzymywaniu najlepszych pracowników coraz ważniejsza będzie jawność i równość wynagradzania, a także otwartość na dialog z pracownikami.