– Firmy przyzwyczaiły się do działania w warunkach niepewności i licznych zmiennych, które często wymuszają na nich dostosowanie strategii do nowych warunków, co przekłada się na ostrożniejsze decyzje o zwiększaniu zatrudnienia – wyjaśnia Alex Shteingardt. Zaznacza jednocześnie, że gotowość do poszukiwania zastępstwa za pracowników, którzy zdecydują się odejść, jest pozytywnym trendem, bo wypełnianie wakatów powstałych w wyniku rotacji kadr wcale nie było w ostatnim czasie czymś oczywistym.

Niektóre firmy albo zwlekały w takiej sytuacji z rekrutacją, albo decydowały się na tymczasowe rozdzielenie nadmiarowych zadań wśród pozostałych pracowników. Nic więc dziwnego, że prawie co drugi z 1,4 tys. ankietowanych przez Hays Poland specjalistów i menedżerów ocenia, że jego wynagrodzenie nie jest adekwatne do zakresu obowiązków.

Chociaż plany nowych rekrutacji deklaruje teraz nieco mniej pracodawców niż przed rokiem (gdy zapowiadało je 90 proc. firm), to teraz jest większa szansa na ich wypełnienie. Również dlatego, że zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które spodziewają się trudności z pozyskaniem pracowników. Wprawdzie z tymi trudnościami nadal liczy się sporo, bo ponad połowa firm, lecz jest ich wyraźnie mniej niż przed rokiem czy dwoma latami, gdy ten problem wskazywało ponad siedmiu na dziesięciu uczestników badania.

Mniejszy niedobór kadr

Pracodawcy rzadziej też twierdzą, że powodem trudności w rekrutacji jest niedobór kandydatów (mówi o tym co czwarta firma, podczas gdy przed rokiem co trzecia), w tym niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie.

O osłabieniu napięć na rynku pracy mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak przypomina, również grudniowy MIK (miesięczny indeks koniunktury) publikowany przez PIE, a także opracowywany na zlecenie resortu pracy Barometr Zawodów 2025 wskazują na nieco mniejsze napięcia na rynku pracy i złagodzenie problemu niedoboru pracowników. W grudniowym wydaniu MIK na niedobór pracowników jako na barierę w działalności wskazało 45 proc. badanych przedsiębiorstw wobec 51 proc. rok wcześniej.