Jak zaznacza Witold Królczyk z portalu rekrutacyjnego Aplikuj.pl, sezon letni to tradycyjnie okres wzmożonego zapotrzebowania na pracowników w takich branżach, jak turystyka, gastronomia, rolnictwo, a także budownictwo. – W branży hotelarsko-gastronomicznej wzrost ofert pracy może wynosić od 20 do nawet 50 proc. (np. w miejscowościach turystycznych) w porównaniu z innymi porami roku – dodaje Królczyk.

Firmy częściej stawiają na elastyczność

Presja na ograniczanie kosztów i związana z nią konieczność elastycznego zarządzania kosztami zatrudnienia skłaniają coraz więcej firm do sięgania po dorywczych – tymczasowych albo kontraktowych pracowników. Według tegorocznego badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland prawie połowa przedsiębiorstw korzystających już z elastycznych form zatrudnienia zamierzała w najbliższych miesiącach zwiększyć ich udział. Co piąta z ankietowanych firm planowała właśnie w ten sposób zwiększyć liczbę pracowników, w tym specjalistów: korzystając z pracy tymczasowej, outsourcingu usług, projektów interimowych czy kontraktów B2B.

Jak wynika z badania Hays Poland, do sięgania po elastycznych, w tym również dorywczych, pracowników (poza obawami przed zwiększaniem stałych kosztów zatrudnienia) skłania firmy m.in. blokada etatów, tzw. headcount freeze narzucany przez centralę, i związany z tym brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pomimo zapotrzebowania na dodatkowe kompetencje. Co więcej, aż 71 proc. firm korzystających z usług osób pracujących w modelu projektowym docenia ich elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków. 63 proc. pracodawców badanych przez Hays Poland chwali też ich proaktywną postawę i podejście do pracy.