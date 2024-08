Największy wzrost liczby ofert pracy: lekarze, pracownicy fizyczni, inżynierowie

Jak wynika z danych firm Element i Grant Thornton, największym tempem wzrostu liczby ofert pracy mogli się w lipcu pochwalić (podobnie zresztą jak w czerwcu) przedstawiciele zawodów medycznych, którzy w zeszłym miesiącu mieli do wyboru średnio o 30 proc. więcej propozycji zatrudnienia niż rok wcześniej. A liczba ofert skierowanych do lekarzy wzrosła aż do ponad 1,2 tys., czyli o 41 proc. w ujęciu rocznym.

Większy niż przed rokiem wybór ofert pracy mieli w lipcu również pracownicy fizyczni. A osobom z branży inżynieryjnej zaoferowano najwięcej posad aż od półtora roku.