Spowolnienie zajrzało w oczy specjalistom i menedżerom

Uczestnicy badania z mniejszym optymizmem niż przed rokiem oceniają swoją sytuacją zawodową: do 35 proc. spadł odsetek specjalistów i menedżerów, którzy od lata zeszłego roku odczuli poprawę tej sytuacji (wobec 42 proc. rok wcześniej). W tej grupie tylko 13 proc. badanych mówi o znaczącej poprawie – najmniej od trzech lat. Wpływa na to realna stagnacja płac.

Co prawda prawie siedmiu na dziesięciu uczestników badania otrzymało w ciągu ostatnich 12 miesięcy podwyżkę wynagrodzenia, ale zwykle była ona niższa niż przed rokiem i często nie dorównywała wzrostowi inflacji. Do 8 proc. z 16 proc. przed rokiem zmniejszył się udział specjalistów i menedżerów, którzy mogli się pochwalić podwyżką o ponad 20 proc. Powiększyła się z kolei (do jednej czwartej) grupa tych, których płaca wzrosła co najwyżej o 5 proc.

Opłacalna zmiana

Jak zwraca uwagę Sebastian Sala, dyrektor w Antalu, zdecydowanie częściej poprawę sytuacji zawodowej odczuwają osoby, które zmieniały zatrudnienie, niż te, które pracują u tego samego pracodawcy. Wśród specjalistów i menedżerów, którzy w ostatnim roku zmienili pracę, ponad połowa mówi o poprawie, a wśród tych, którzy ostatnie trzy lata spędzili w tej samej firmie – tylko 29 proc.

Poczucie stagnacji albo wręcz pogorszenia sytuacji zawodowej (27 proc. badanych nie dostało podwyżki, a płace 4 proc. spadły) powinno skłaniać do zmiany pracodawcy. I pewnie by skłoniło, gdyby nie spowolnienie w gospodarce, silna niepewność i kryzysowe nastroje w części branż.

Niepewność, która w firmach ogranicza inwestycje i rekrutacje nowych pracowników, zmniejsza też gotowość do zmiany pracodawcy. Widać to też w badaniu Antala; prawie dwukrotnie (do 16 proc.) wzrósł w tym roku odsetek specjalistów i menedżerów, którzy zdecydowanie nie są zainteresowani zmianą, ignorując zaproszenia rekruterów. Wyraźnie spadł (do 31 proc.) udział osób aktywnie szukających nowego pracodawcy.