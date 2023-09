Specjalista chętny do zmiany pracy, ale ostrożny

Co trzeci polski specjalista i menedżer planuje w II półroczu 2023 r. zmianę pracy albo dotychczasowej ścieżki kariery (co też zwykle oznacza rozstanie z obecnym pracodawcą) – wynika z przeprowadzonego latem br. badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland. Większość uczestników sondażu już w I półroczu przygotowywała się do tych zmian.

60 proc. specjalistów i menedżerów wzięło w tym czasie udział w co najmniej jednym procesie rekrutacyjnym, a rekordziści (5 proc.) przyznali się do startu w ponad dziesięciu rekrutacjach. Wzrost aktywności kandydatów do pracy notują też łowcy głów i portale z ogłoszeniami o pracy, w tym Pracuj.pl, krajowy lider rekrutacji online.

Kurs na wyższe płace

Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, podkreślał podczas niedawnej prezentacji wyników firmy za I półrocze tego roku, że firma odnotowała w tym okresie ponad 12-proc. wzrost liczby CV (to o prawie 2,5 mln więcej zgłoszeń kandydatów niż rok wcześniej).

Przyczyniła się do tego nowa odsłona Pracuj.pl i system rekomendacji sztucznej inteligencji Pracuj AI – który trafniej podsuwa osobom zarejestrowanym na portalu oferty pracy – ale nie bez znaczenia jest też zwiększona gotowość do zmiany zawodowej.