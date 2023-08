Praca marzeń: producent Barbie zapłaci za 4 tygodnie gry w nową grę

Wiele firm zaczęło używać takich platform jak TikTok do przedstawienia i promocji swoich nowych produktów. Według analityków to nowe podejście do marketingu i reklamy. „Podejrzewam, że wiele osób nie myślało o Uno od bardzo dawna… potem nagle widzisz to na TikTok, a teraz znów jesteś tym zainteresowany” – powiedział CNN Tim Calkins, profesor marketingu w Kellogg School of Management na Northwestern University.

Firma Skittles we współpracy z French's wypuściła i wypromowała cukierki o smaku musztardy, które wywołał prawdziwą falę postów na TikToku. Jednak analitycy podkreślają, że potrzeba czegoś więcej niż tylko publikowania na TikToku, aby marki poczuły pozytywny efekt swoich kampanii. W przypadku małej marki, takiej jak Uno, niemożliwe jest osiągnięcie sukcesu dzięki samej reklamie, wyjaśnił Tim Calkins. Zamiast tego muszą dać fanom coś interesującego do rozmowy, aby wywołać szum. Przyciągająca wzrok atrakcyjna oferta finansowa przez cztery tygodnie może właśnie to osiągnąć. Ponadto, jeśli jesteś młodą osobą bez aktualnego zatrudnienia to stanowisko Chief Uno player to świetna okazja, powiedział CNN Calkins.