Rozpoczyna się protest rolników w Warszawie. Nie zabrakło „Agroabramsa”

Czytaj więcej Handel Polska zalała Ukrainę. Ogromny wzrost eksportu Wartość eksportu towarów z Polski do Ukrainy wzrosła w zeszłym roku o 113,3 proc. w porównaniu z 2022 r. Wartość importu z Ukrainy powiększyła się w tym czasie o 72,2 proc.

Tymczasem o godzinie 10 w środę Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Już na początku PiS stara się zrzucić odpowiedzialność za unijny Zielony Ład, zalew polskiego rynku produktami rolnymi z Ukrainy i innymi problemami rolników na Koalicję 15 października i rząd. – To wy rządziliście przez ostatnie 8 lat, to wy odpowiadaliście za politykę rolną, to wasz komisarz unijny stał za Zielonym Ładem. Protesty rolników skierowane są przeciwko waszym rządom – odpowiadali w Sejmie posłowie koalicji rządzącej.

- W czasie tego posiedzenia Sejmu będą omawiane sprawy rolników – przypomniał posłom Czesław Siekierski, minister rolnictwa. - W czwartek będzie informacja szefa rządu w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce – dodał z mównicy sejmowej.

Protest rolników. Kto jest winien?

Poinformował, że rząd rozmawia z rolnikami. Przypomniał, że ich protesty zaczęły się jesienią i są odpowiedzią rolników na brak działań w poprzednim okresie. - Już doprowadziliśmy do ograniczenia niektórych istotnych elementów Zielonego Ładu, choćby tych dotyczących nowych zasad stosowania pestycydów. Prowadzimy negocjacje z Ukrainą. Chcemy doprowadzić do porozumienia dwustronnego, bo handel odbywa się w dwie strony. Nie można mówić o zamknięciu granicy, jeśli chociażby tak istotna część polskich produktów mlecznych jest eksportowana do Ukrainy – przekonywał szef resortu rolnictwa. - Rozmowy z rolnikami dobrze się toczyły dopóki nie wkroczyli do tego politycy. Upolityczniliście ten protest. Tego nie wolno robić – mówił do posłów PiS.

Rolnicy nie ograniczają swoich środowych protestów tylko do Warszawy. W wielu innych miejscach w Polsce rozpoczęli blokady dróg.