Protest licealistów z francuskich przedmieść w zadziwiający sposób ujawnił słabość intelektualną polskiego myślenia o świecie. Gdy protesty młodzieży we Francji ukazały dobitnie, do czego prowadzi niszczenie edukacji w imię ideologicznych fantazji, influencerzy internetowi i komentatorzy widzieli w nich tylko wojnę kulturową prowadzoną przez drugie i trzecie pokolenie imigrantów. Bo na imigracji można więcej ugrać niż na edukacji.

Zapewne najbardziej zadowolona z tego jest ministra Barbara Nowacka, natomiast ja poczułem się tak, jakby ktoś mi chlusnął w twarz pomyjami.