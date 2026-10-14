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Starcia demonstrantów z oddziałami prewencji policji po marszu uczniów szkół średnich i członków francuskich związków zawodowych podczas ogólnokrajowego dnia protestu przeciwko warunkom w edukacji w Paryżu, Francja, 13 października 2026 r. Od połowy września przez Francję przetacza się fala demonstracji studenckich i uczniowskich, w ramach których młodzież protestuje przeciwko poważnym brakom kadrowym wśród nauczycieli, przepełnionym klasom, brakowi zasobów i złym warunkom nauki przed nadchodzącymi decyzjami dotyczącymi budżetu państwa.
Protest licealistów z francuskich przedmieść w zadziwiający sposób ujawnił słabość intelektualną polskiego myślenia o świecie. Gdy protesty młodzieży we Francji ukazały dobitnie, do czego prowadzi niszczenie edukacji w imię ideologicznych fantazji, influencerzy internetowi i komentatorzy widzieli w nich tylko wojnę kulturową prowadzoną przez drugie i trzecie pokolenie imigrantów. Bo na imigracji można więcej ugrać niż na edukacji.
Zapewne najbardziej zadowolona z tego jest ministra Barbara Nowacka, natomiast ja poczułem się tak, jakby ktoś mi chlusnął w twarz pomyjami.
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