Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Bunt licealistów jak zamieszki imigrantów? Derecki: poczułem się jakby ktoś mi chlusnął w twarz pomyjami

Dlaczego w młodzieży wzbiera złość i wrogość do społeczeństwa? Zatkana butelka, w której nie zostawiono żadnego wentyla bezpieczeństwa dla ambicji i zdolności, musi nam w końcu wybuchnąć w twarz – ostrzega Tomasz Derecki, wieloletni nauczyciel i dyrektor liceum.

Publikacja: 14.10.2026 14:56

Starcia demonstrantów z oddziałami prewencji policji po marszu uczniów szkół średnich i członków fra

Starcia demonstrantów z oddziałami prewencji policji po marszu uczniów szkół średnich i członków francuskich związków zawodowych podczas ogólnokrajowego dnia protestu przeciwko warunkom w edukacji w Paryżu, Francja, 13 października 2026 r. Od połowy września przez Francję przetacza się fala demonstracji studenckich i uczniowskich, w ramach których młodzież protestuje przeciwko poważnym brakom kadrowym wśród nauczycieli, przepełnionym klasom, brakowi zasobów i złym warunkom nauki przed nadchodzącymi decyzjami dotyczącymi budżetu państwa.

Foto: PAP/EPA

Reklama

Tomasz Derecki

Protest licealistów z francuskich przedmieść w zadziwiający sposób ujawnił słabość intelektualną polskiego myślenia o świecie. Gdy protesty młodzieży we Francji ukazały dobitnie, do czego prowadzi niszczenie edukacji w imię ideologicznych fantazji, influencerzy internetowi i komentatorzy widzieli w nich tylko wojnę kulturową prowadzoną przez drugie i trzecie pokolenie imigrantów. Bo na imigracji można więcej ugrać niż na edukacji.

Zapewne najbardziej zadowolona z tego jest ministra Barbara Nowacka, natomiast ja poczułem się tak, jakby ktoś mi chlusnął w twarz pomyjami.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama