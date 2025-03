Europa przeżywa wstrząs. Donald Trump próbuje przekreślić przyszłość Ukrainy, a los całej naszej wspólnoty stawia pod znakiem zapytania. W obliczu takich napięć w sojuszu transatlantyckim musimy stworzyć zjednoczony front na rzecz europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego w związku z nadchodzącym szczytem Rady Europejskiej, na którym jednym z głównych tematów ma być kwestia Ukrainy, wzywamy premiera Donalda Tuska do podtrzymania odważnego podejścia do obronności i solidarności z Ukrainą, ale także do poszerzenia dyskusji o bezpieczeństwie nie tylko o aspekty militarne i ekonomiczne, ale również socjalne i energetyczne.

Apel aktywistek Inicjatywy Wschód do premiera Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze,

Europa stoi na rozdrożu. Odrzucenie sojuszu transatlantyckiego przez administrację USA i eskalacja konfliktu w Ukrainie stawiają nas w wyjątkowo trudnej sytuacji. W tym momencie, gdy Europa wciąż szuka swojej tożsamości i strategii przetrwania, Polska ma szansę nadać ton międzynarodowej polityce.

W związku ze zbliżającym się szczytem Rady Europejskiej wzywamy do zdecydowanych kroków, które nie tylko umocnią naszą obronność, ale i całe społeczeństwa. Europa potrzebuje odważnego przywództwa, które pokaże, że nie można teraz zrobić kroku w tył i trzeba nadal mocno wspierać Ukrainę. To moment, w którym Polska może pokazać, że jest zdolna do obrony swoich wartości i interesów, a także do kształtowania przyszłości Europy.