W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że egzekucja Hasana zostanie przeprowadzona publicznie i będzie transmitowana na żywo. Były psychiatra wojskowy został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku.

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Donald Trump odniósł się do tej sprawy w sobotę, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem. – To bezwzględny morderca. Z zimną krwią zabił 13 osób i zranił ponad 20. Niektórzy z tych ludzi już nigdy tak naprawdę nie odzyskają swojego dawnego życia. Był bezwzględny. Był brutalny – podkreślił.

– Są dwie możliwości: nie pokazywać tego albo pokazać. Ponieważ, jak wiadomo, jeśli to pokażemy, być może inni nie zrobią tego, co on zrobił. Ostateczną decyzję podejmę więc później. Wiem, co chciałoby zrobić wojsko, ale podejmiemy decyzję – zapowiedział amerykański prezydent.

Dzień wcześniej Trump powiedział stacji CNY Central, że nie uczestniczył w przygotowywaniu planu transmisji. Zaznaczył również, że rozumie argumenty za uczynieniem z Hasana przykładu, który miałby odstraszać potencjalnych sprawców podobnych ataków.

Egzekucja Nidala Hasana zaplanowana na 3 grudnia

Egzekucję zaplanowano na 3 grudnia. Hasan ma zostać rozstrzelany w bazie Fort Hood. Jeśli dojdzie do transmisji, będzie to wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii USA. Ostatnia publiczna egzekucja w tym kraju odbyła się w 1936 roku w stanie Kentucky. Wówczas powieszono Raineya Betheę, skazanego za zgwałcenie białej kobiety.

Pomysł transmitowania egzekucji spotkał się z krytyką po obu stronach sceny politycznej w USA. W piątek wiceprezydent USA J.D. Vance przyznał, że nie wie, czy egzekucja zostanie pokazana na żywo. Zadeklarował zarazem, że nie zamierza jej oglądać, jeśli transmisja się odbędzie.

W sobotę urodzony w USA papież Leon XIV potępił karę śmierci w serwisie X, nie odnosząc się jednak bezpośrednio do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. „Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest atakiem na nietykalność i godność człowieka” – podkreślił papież.

Do ataku w Fort Hood doszło 5 listopada 2009 roku. Hasan, który służył wtedy jako psychiatra wojskowy, otworzył ogień w ośrodku przygotowującym żołnierzy do służby. Zginęło 12 wojskowych i jeden cywil, a 32 osoby zostały ranne. W 2013 roku Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa. Sąd skazał go na karę śmierci.