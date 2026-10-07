Państwowa Służba Bezpieczeństwa (SUS) poinformowała w środę, że aresztowanie było efektem wspólnego śledztwa Departamentu Kontrwywiadu i Departamentu Operacji Specjalnych. Wykazało ono, że podejrzany planował sprzedać posiadany uran-238  obcokrajowcowi za kwotę 700 000 dolarów. Czyn ten stanowi przestępstwo z artykułu 230 kodeksu karnego Gruzji, za które grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Do komunikatu SUS dołączył nagranie wideo, na którym widać, jak uzbrojeni funkcjonariusze ochrony wyciągają mężczyznę z białego sedana i zakładają mu kajdanki. Na nagraniu widać również agentów sprawdzających za pomocą ręcznego detektora promieniowania dwa małe pojemniki w bagażniku pojazdu. Jeden z nich zawierał jasny proszek.

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Gruzini często szukają kupców na uran

SUS co jakiś czas publikuje raporty o aresztowaniach osób zamieszanych w handel materiałami radioaktywnymi. W lutym 2026 r. aresztowano w Kutaisi dwoje cudzoziemców za próbę zakupu uranu i cezu-137 za 3 miliony dolarów. Agencja twierdzi, że para zamierzała przetransportować te materiały do ​​innego kraju. W październiku 2025 r.  zatrzymano w Gruzji trzech obywateli Chin za próbę zakupu dwóch kilogramów uranu. Oskarżono ich o próbę przetransportowania tego materiału do Chin przez Rosję. W lipcu tego samego roku SUS zatrzymała w Batumi dwie osoby oskarżone o próbę sprzedaży nieokreślonej ilości uranu za 3 miliony dolarów. Poinformowano, że jedna z zatrzymanych osób była obywatelem Gruzji, a druga – cudzoziemcem.

Uran-238 jest najpowszechniej występującym izotopem uranu. Choć jest radioaktywny, zwykle nie nadaje się do samodzielnego zbudowania bomby atomowej. 