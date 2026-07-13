Jak przypomina serwis, pod pojęciem handlu ludźmi – zgodnie z art. 115 § 22 Kodeksu karnego – należy rozumieć „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby (...) w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą”.

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Handel ludźmi generuje ok. 236 mld dol. zysku rocznie

Handel ludźmi przynosi przestępcom coraz większe zyski. Proceder ten generuje rocznie ok. 236 mld dol. zysku, jak wynika z szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Z kolei opublikowany przez nią dwa lata temu raport pokazuje, iż w ciągu ostatnich 10 lat zyski te wzrosły o 37 proc., czyli 64 mld dol. Obliczono, że przestępcy z wykorzystania jednej ofiary handlu ludźmi uzyskują „na czysto” średnio 10 tys. dol.

– Współczesny handel ludźmi to nic innego jak nowoczesne niewolnictwo, którego celem jest czerpanie stałych, gigantycznych zysków z przymusowej pracy, prostytucji, żebractwa czy innych form wyzysku danej osoby – wyjaśniła podinsp. Monika Matyjewicz, ekspert w zakresie zwalczania przestępczości handlu ludźmi z Komendy Głównej Policji w rozmowie z Interią Biznes.

Współczesny handel ludźmi korzysta z nowoczesnych technologii i cyberprzestrzeni

We współczesnym procederze handlu ludźmi przestępcy wykorzystują manipulację, szantaż, przemoc psychiczną i fizyczną oraz uzależnienie ekonomiczne.

– Współczesny handel ludźmi dawno przestał być domeną odosobnionych struktur kryminalnych. Ewoluował w globalny, doskonale zorganizowany rynek o strukturze korporacyjnej – zapewniła podinsp. Monika Matyjewicz.

Przedstawicielka policji wyjaśniła, że obecnie za procederem zazwyczaj nie stoją pospolici przestępcy, a zhierarchizowane struktury złożone z przedsiębiorców, analityków rynkowych i logistyków. W strukturach tych obowiązuje wyraźny podział ról, a do ukrywania zysków wykorzystywane są luki w lokalnych systemach prawnych, a także nowoczesne technologie, w tym kryptowaluty.

Rozmówczyni serwisu podkreśliła też, że obecnie – ze względu na różnorodność metod – każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi. Przestępcy wykorzystują uniwersalne ludzkie potrzeby, takie jak samotność czy chęć poprawy losu. Kluczowy etap procederu, czyli werbunek, odbywa się obecnie najczęściej w cyberprzestrzeni za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych i komunikatorów.

Jaką rolę odgrywa Polska w procederze handlu ludźmi?

Istotne miejsce w procederze globalnego handlu ludźmi zajmuje Polska, wynika z raportów Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Ze względu na zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą w wielu sektorach jest krajem docelowym dla ofiar sprowadzanych m.in. z Europy Wschodniej czy Ameryki Łacińskiej. Jest również krajem tranzytowym, przez który przebiegają istotne szlaki logistyczne z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej. Ponadto Polska jest krajem źródłowym, co oznacza, że Polacy padają ofiarami handlu ludźmi za granicą.

Jak podaje Interia Biznes, prokuratura wszczęła w Polsce w 2025 r. 78 postępowań, z których 14 zostało zainicjowanych przez policję. W ubiegłym roku zidentyfikowano 194 ofiary handlu ludźmi. Z kolei w Europie w ciągu ostatnich 20 lat zidentyfikowano ponad 39 tys. ofiar handlu ludźmi. To jednak, jak zauważają eksperci, jedynie niewielki procent całego procederu.