Zabezpieczone narkotyki
210 kilogramów narkotyków – m.in. amfetaminę i metamfetaminę i klofedron – przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego, którzy zatrzymali w tej sprawie mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji mundurowi oszacowali na ponad 10 mln zł.
Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim, pod koniec maja tamtejsi kryminalni zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który posiadał łącznie niemal 210 kg środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz kilka tysięcy różnego rodzaju tabletek – między innymi duże ilości pigułek na potencję.
Asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy powiedziała PAP, że wśród zabezpieczonych środków jest m.in. amfetamina, metamfetamina, 3-CMC (klofedron), hexen i kilka tysięcy sztuk tabletek, m.in. na potencję. – Wszystkie te środki będą szczegółowo badane przez biegłego, skład zabezpieczonych tabletek również będzie analizowany. Wyglądały one jak środki w oryginalnych opakowaniach – dodała policjantka.
Substancje te policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 30-latka oraz w wynajmowanych przez niego mieszkaniach na terenie powiatu wodzisławskiego i Rybnika. Czynności procesowe w tych miejscach wykonywali wodzisławscy policjanci, wspierani przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz komendy w Rybniku. Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, drukarki do etykiet, terminale ze skanerem, wagi elektroniczne oraz inne przedmioty służące do dystrybucji narkotyków.
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Jak wynika z ustaleń postępowania, kontakt z odbiorcami nielegalnych środków odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatora internetowego. Narkotyki i pigułki na potencję były dystrybuowane przez paczkomaty. Poza 30-latkiem policjanci zatrzymali również dwie kobiety w wieku 28 i 34 lat, które uczestniczyły w obrocie narkotykami – ich rolą było nadawanie przesyłek z nielegalnymi towarami i ich dalsza dystrybucja.
Jak dowiedziała się PAP w policji, sprawcy nadawali paczki w małych miejscowościach, gdzie – jak zakładali – przy paczkomatach nie ma kamer monitoringu. Okazało się jednak, że właśnie dzięki monitoringowi policja dotarła do pierwszej z osób zamieszanych w handel nielegalnymi środkami.
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Zatrzymany mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich w obieg oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim aresztował go na trzy miesiące.
Młodsza z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzut udzielania środka odurzającego, substancji psychotropowej oraz nowej substancji psychoaktywnej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. 34-latce zarzucono natomiast pomocnictwo w tym samym przestępstwie. Obie kobiety zostały objęte policyjnym dozorem.
Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.
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