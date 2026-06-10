Według służb napastnicy działali w zorganizowanej grupie i otworzyli ogień do mieszkańców w kilku miejscach osiedla.

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RPA: Uzbrojona grupa wkroczyła do osiedla. Strzały padły w wielu miejscach

Jak poinformowała policja Republiki Południowej Afryki, do ataku doszło we wtorek późnym wieczorem. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o trwającej strzelaninie około godziny 23:10 czasu lokalnego.

Z ustaleń śledczych wynika, że ponad dziesięciu podejrzanych zostało wysadzonych z białego minibusa Toyota Quantum w pobliżu stacji paliw w dzielnicy Cleveland.

– Podejrzani weszli na teren osiedla przez oba wejścia i przemieszczali się po okolicy, otwierając ogień do mieszkańców i członków społeczności w wielu lokalizacjach, po czym uciekli tym samym pojazdem – przekazała policja w komunikacie.

Na miejscu zginęło osiem mężczyzn i trzy kobiety. Kolejny mężczyzna zmarł później w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.

Co najmniej dziewięć osób zostało przewiezionych do różnych placówek medycznych z ranami postrzałowymi. Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, które udzielały pomocy poszkodowanym jeszcze podczas akcji służb.

Policja nie podała dotąd wieku ofiar ani ich tożsamości. Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie dochodzenia nie ustalono przyczyn strzelaniny. – Motyw ataku jest obecnie nieznany i stanowi część prowadzonego śledztwa – poinformowała policja. Prowadzona jest obława na sprawców. Dotychczas nie ogłoszono informacji o zatrzymaniach.

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Przemoc z bronią palną pozostaje ogromnym problemem RPA

Republika Południowej Afryki od lat zmaga się z bardzo wysokim poziomem przestępczości. Według oficjalnych statystyk średnio około 60 osób dziennie traci życie w wyniku zabójstw.

Strzelaniny dokonywane na osiedlach należą do częstych zdarzeń i często są powiązane z działalnością gangów, porachunkami przestępczymi lub konfliktami osobistymi. W ubiegłym roku w masowej strzelaninie w jednym z lokali w Johannesburgu zginęło dziewięć osób.

Skala problemu związana jest również z dużą liczbą broni palnej znajdującej się w kraju. Według danych w Republice Południowej Afryki znajduje się około trzech milionów legalnie posiadanych sztuk broni. Szacuje się, że co najmniej tyle samo broni pozostaje poza oficjalnym rejestrem i znajduje się w nielegalnym obiegu.