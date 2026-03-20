Policja udaremniła leśną ustawkę. Pseudokibice chcieli „zbierać grzyby”

Policjanci z Dolnego Śląska udaremnili ustawkę pseudokibiców. Ponad 80 mężczyzn w sportowych strojach miało przy sobie wyposażenie wykorzystywane w sztukach walki oraz kominiarki. Swoją obecność w terenie leśnym tłumaczyli jednak m.in. chęcią zbierania grzybów.

Publikacja: 20.03.2026 12:50

Policjanci z Dolnego Śląska udaremnili ustawkę pseudokibiców

Policjanci z Dolnego Śląska udaremnili ustawkę pseudokibiców

Foto: Dolnośląska Policja

Joanna Kamińska

Informację o zdarzeniu Dolnośląska Policja przekazała za pośrednictwem specjalnego komunikatu opublikowanego 20 marca na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Ustawka pseudokibiców udaremniona przez Dolnośląską Policję

Do zdarzenia doszło rankiem 15 marca w okolicach Zalewu Mietkowskiego położonego ok. 30 km od Wrocławia. Policjant pionu kryminalnego jednej z komend garnizonu dolnośląskiego, który w czasie wolnym jeździł wyczynowo na rowerze, zauważył w terenie leśnym za nasypem nietypowe grupowanie się młodych mężczyzn.

To dzięki doświadczeniu i szybkiej reakcji policjanta udało się przerwać ustawkę pseudokibiców. Na miejsce skierowanych zostało wielu funkcjonariuszy, na widok których część zgromadzonych mężczyzn zdążyła uciec.

Mimo tego policjanci zastali 18 pojazdów i 83 osoby. Byli to głównie młodzi mężczyźni w sportowych strojach, którzy mieli przy sobie wyposażenie wykorzystywane w sztukach walki, w tym m.in. owijki na ręce, rękawice oraz ochraniacze na szczęki. Ponadto posiadali kominiarki oraz odzież z logo jednego z wrocławskich klubów piłkarskich.

Mężczyźni prowadzili rozgrzewkę sportową i byli, jak informuje policja, zaskoczeni widokiem mundurowych. Nie potrafili logicznie wyjaśnić swojej obecności w tym miejscu. „Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, kolejni, że na morsowanie jeszcze inni, że na grzyby” – czytamy w komunikacie Dolnośląskiej Policji.

Pseudokibice przygotowywali się do ustawki

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni zgromadzeni w okolicach Zalewu Mietkowskiego planowali napaść na grupę kibiców drużyn piłkarskich z Wałbrzycha i Świdnicy, którzy mieli pojawić się tu w związku ze swoją podróżą na mecz w województwie śląskim. „W następstwie wydarzeń oba zwaśnione środowiska kibicowskie zostały objęte zabezpieczeniem prewencyjnym” – czytamy w komunikacie.

Policja przewiduje, że gdyby doszło do bójki, mogłoby wziąć w niej udział łącznie nawet 200 osób.

Policja apeluje w sprawie pseudokibiców

„Pseudokibice sami prowadzą rekonesans, przewidują oraz typują trasy przemieszczania się innych grup kibicowskich. Nie inaczej było i w tym przypadku” – przypomniała dolnośląska policja w swoim komunikacie, który zakończyła następującymi słowami: „Apelujemy do mieszkańców Dolnego Śląska, aby w przypadku zauważenia podobnej sytuacji oraz grupowania się młodych mężczyzn przy drogach polnych, kompleksach leśnych czy nietypowych miejscach poinformowali oficera dyżurnego najbliższej jednostki Policji.

