Pijany pułkownik SOP pobił ratowników medycznych. „Kopał ich i okładał pięściami"

Do incydentu doszło w sobotę przed godziną 22:00. Odebrano wówczas zgłoszenie, że przy ulicy Widok 22, na warszawskim Śródmieściu, leży mężczyzna, który krwawi z nosa i głowy. Na miejscu zdarzenia, gdzie pojawił się zespół ratownictwa medycznego, okazało się, że poszkodowany mężczyzna to pułkownik Służby Ochrony Państwa, który wcześniej spożywał duże ilości alkoholu. 48-latek przewrócił się i doznał obrażeń.

Pułkownik Służby Ochrony Państwa pobił ratowników medycznych

Kiedy ratownicy próbowali zmierzyć mężczyźnie ciśnienie, ten zaczął zachowywać się agresywnie.

„Gdy jeden z ratowników chciał podłączyć mężczyznę do urządzenia, by zmierzyć mu parametry, w tym ciśnienie i saturację, a w tym samym czasie drugi zapytał go, gdzie mieszka, pacjent nagle zerwał się z noszy i zaczął być agresywny. Zaczął ubliżać ratownikom medycznym, a następnie kopał ich i okładał pięściami" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego „Meditrans".