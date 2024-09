Znów zdewastowano warszawską syrenkę. Pojawił się na niej napis

Syrenka w Warszawie oblana farbą z okazji Dnia Kobiet. Akcja „Ostatniego Pokolenia”

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do takiego zdarzenia. 8 marca tego roku przedstawicielki „Ostatniego Pokolenia” oblały warszawską syrenkę pomarańczową farbą. "To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem" - krzyczały uczestniczki happeningu. - Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziś jest dzień kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj świętuję dzień kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, będziemy o siebie walczyć - mówiła jedna z aktywistek.

Do zdarzenia odniósł się wówczas prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Mało kto traktuje kwestie klimatyczne tak poważnie jak Warszawa” - zapewniał w serwisie X. „Ale nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika” - zaznaczał.