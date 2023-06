Zabójstwo 27-letniej Anastazji w Grecji. Brat Polki rozmawiał z grecką telewizją

Ciało Anastazji Rubińskiej znaleziono na Kos w niedzielę po kilku dniach poszukiwań. Ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Sekcja wykazała, iż została uduszona. Podejrzanym w sprawie jest 32-letni obywatel Bangladeszu, którego dom znajduje się ok. 1 km od miejsca, gdzie znaleziono zwłoki Polki. Mężczyzna przyznał, że uprawiał seks z Anastazją, która miała znajdować się pod wpływem alkoholu, ale nie przyznaje się do zabójstwa. Aresztowano go pod zarzutem uprowadzenia.

Śledczy ustalili, że Anastazja mogła zostać zamordowana w opuszczonym domu. Nie jest jasne kiedy jej ciało przeniesiono w miejsce, w którym je odnaleziono.