Z tego artykułu dowiesz się: O globalnej transformacji KFC, obejmującej zmiany w menu i odświeżoną identyfikację wizualną.

Jak rosnąca konkurencja na rynku wpływa na strategiczne decyzje największych sieci gastronomicznych.

Które inne amerykańskie sieci fast-food planują w najbliższym czasie ekspansję na polskim rynku.

Zmiany rozpoczną się w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale docelowo obejmą ponad 34 tys. restauracji w przeszło 150 krajach.

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Zmiany w ofercie to rozszerzenie menu dań z kurczaka bez kości, a także nowa oferta sosów. Jednocześnie KFC rozwija ofertę z napojami, a także zapowiada bardziej dynamiczne, nowoczesne restauracje, zaprojektowane tak, by sprostać oczekiwaniom klientów w dowolnym miejscu przez cały dzień.

Zmiany w menu KFC

Sieć zapowiada, że zmiany wprowadzane są, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na personalizację, nowe sosy mogą być dostosowywane do lokalnych gustów, przykładowo Chimichurri Ranch i Hot Honey Habanero. W sumie to linia ponad 20 sosów, od nowoczesnych interpretacji klasycznych przepisów po inspirowane kuchnią międzynarodową, ale znane smaki.

Nowość to także Dunked, czyli polędwiczki, skrzydełka i kanapki polane sosem, które są dostępne już w RPA i Indiach. Jeśli chodzi o napoje pojawią się nowe, jak Boba Refreshers, Krunch Shakes, gazowane lemoniady i mrożone kawy, dostępne już w wybranych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W tym roku przechodzi z menu pilotażowego do stałego w Australii i Kanadzie.

W nadchodzących tygodniach w Wielkiej Brytanii i Irlandii KFC wprowadzi nowe Tendery i dziewięć nowych, wyrazistych sosów, a także odświeżoną identyfikację wizualną w komunikacji i cyfrowych punktach, dając fanom większą swobodę w dopasowywaniu i personalizowaniu posiłków w zależności od ich upodobań, nastroju i chwili. W nadchodzących tygodniach globalne wdrożenie ma rozszerzyć się na Australię i Stany Zjednoczone, a kolejne rynki będą działać w tym modelu także jeszcze w 2026 r.

Zmiany mogą być efektem ekspansji innych sieci z ofertą dań z kurczaka, jak choćby Popeyes, który stawia na inne połączenia smakowe i sądząc po tempie ekspansji na polskim rynku odniósł tu sukces.

Pułkownik Sanders na nowo

KFC zmienia również swoją wizualną prezentację, jednocześnie pozostając wierna Pułkownikowi Sandersowi w logo. W centrum zmian znajduje się kubełek z ewolucją logo. Nieco zmieniona została także czcionka.

KFC jest spółką zależną Yum! Brands, w Polsce i na wielu rynkach obecna jest w ramach systemu franczyzowego. Podobny model ma mieć także sieć Wendy's, o której planowanym wejściu do Polski pisaliśmy niedawno. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” pierwsza restauracja pod marką Wendy’s w Polsce może ruszyć jeszcze w tym roku. – Nie będzie to Warszawa, ale inne z dużych miast w Polsce – wyjaśnia nasze źródło zbliżone do transakcji. W gronie zainteresowanych sprzedawaniem charakterystycznych kwadratowych burgerów Wendy’s miała być także spółka Rex Concepts, prowadząca restauracje Popeyes czy Burger King. – Bez komentarza – to lakoniczne stanowisko jej biura prasowego otrzymaliśmy w odpowiedzi na pytania, czy negocjuje wprowadzenie marki na nasz rynek oraz czy faktycznie może stać się to jeszcze w tym roku.

Już w 2024 r. amerykańska sieć zapowiedziała, że w ramach międzynarodowej ekspansji chce wejść na nowe rynki europejskie. Firma podpisała dwie umowy z franczyzobiorcami na utworzenie setek restauracji w Irlandii i Rumunii w ciągu najbliższych dziesięciu lat, zapowiedziała też plan wejścia na rynki m.in. polski i czeski.