W firmie trwa spór zbiorowy o płace, który doprowadził do kilku przerw w pracy w ostatnich tygodniach i opóźnił start kampanii cukrowniczej. Zawieszenie protestów powinno pozwolić pracownikom należącym do związków zawodowych kontynuować pracę do czasu przegłosowania w przyszłym tygodniu najnowszej propozycji płacowej, którą związki uważają za zbyt niską i odrzucą ją, co zapewne doprowadzi do wznowienia strajków - pisze Reuters.

Reklama

Groźba odniosła skutek, strajku rotacyjnego w cukrowniach nie będzie

„Dziś Wilmar Sugar and Renewables uprzedził ponad 1200 pracowników, że każdy uczestniczący w proteście od początku zmiany w środę 5 czerwca zostanie wykluczony z miejsca pracy do odwołania” — stwierdza komunikat. Nie będzie tym osobom wolno wchodzić do zakładów firmy i nie będą dostawać wypłaty do czasu zniesienia tego zakazu.

To ostrzeżenie odniosło skutek. Jim Wilson ze związku Australian Workers Union poinformował, że „delegaci postanowili zawiesić protest pracowniczy i skupić się na doprowadzeniu do odrzucenia najnowszej złej oferty firmy". Zawieszono negocjacje placowe związków z dyrekcją w dniach 10-11 czerwca, kiedy odbędzie się głosowanie nad ofertą pracodawcy. Wcześniej związkowcy planowali w tym czasie strajki rotacyjne i zaprzestanie całkowicie pracy na niektórych stanowiskach i w godzinach nadliczbowych.

Rzecznik firmy oświadczył: - Respektujemy prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych i ich prawo do ogłaszania strajków zgodnie z prawem.