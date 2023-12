Kucharek sądzi się o flagę Polski z Vegetą. Na razie górą polskie przyprawy

Polska spółka Prymat, producent przyprawy do zup Kucharek, poinformowała, że sąd okręgowy w Warszawie zabezpieczył jej roszczenia i tymczasowo zakazał spółce Podravka, producentowi chorwackiej Vegety, sprzedawania przyprawy Vegeta z elementem graficznym w postaci stylizowanej polskiej flagi.

To pojedynek o dwa pierwsze miejsca na rynku popularnych gotowych mieszanek przypraw do gotowania. Kucharek, zgodnie z danymi NielsenIQ, ma 44 proc. rynku, Vegeta z udziałem blisko 25 proc., jest druga. I właśnie Vegeta, produkowana przez chorwacką spółkę Podravka, wprowadziła na opakowanie polską flagę.

polski producent Kucharka pozwał więc chorwackiego producenta Vegety za nieuczciwą konkurencję i wprowadzanie konsumentów w błąd. Zdaniem prawników spółki Prymat, element stylizowany na polską flagę na opakowaniu Vegety może niezgodnie z prawdą sugerować, że jest to produkt polski czy też polskiej marki. Sąd zgodził się z tą argumentacją i - tymczasowo, bo nie jest to wyrok, a tzw. zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu - zakazał Podravce wprowadzania do obrotu, reklamowania i promowania Vegety w spornych opakowaniach.

Postanowienie jest nieprawomocne i może zostać zaskarżone. Prymat złożył także do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Podravce.