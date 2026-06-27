Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 26 na 27 czerwca:
Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie w odwecie za wcześniejszy atak na kontenerowiec u wybrzeży Omanu. W amerykańskiej operacji wzięło udział sześć samolotów, które zaatakowały w obiekty wzdłuż irańskiego wybrzeża graniczącego z cieśniną oraz na wyspie Keszm. Celem ataków były irańskie składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe w okolicach portu Sirik w południowej części kraju.
Irańska armia miała przeprowadzić uderzenia odwetowe na cele USA w regionie – strona irańska nie podała jednak, jakie konkretnie obiekty były celem jej ataku odwetowego.
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Amerykańskie Dowództwo Centralne, dowodzące wojskami USA na Bliskim Wschodzie, poinformowało o atakach na cele w Iranie w odwecie za wcześniejszy a...
Teheran oświadczył, że będzie kontrolował cieśninę Ormuz i ostrzegł kraje rejonu Zatoki Perskiej, by nie stawały po stronie USA po ataku na kontenerowiec. Tymczasem Donald Trump o atak oskarżył Iran i zarzucił Teheranowi naruszenie zasad zawieszenia broni.
„Iran podpisał porozumienie ws. zawieszenia broni. My je uszanowaliśmy. Jeśli są nieporozumienia co do tego, jak wstępne porozumienie jest wdrażane, mogą podnieść słuchawkę i zadzwonić. Ale przemoc spotka się z przemocą” – napisał w mediach społecznościowych wiceprezydent USA J.D. Vance, który odpowiada za negocjacje z Iranem.
Już ponad 900 ofiar śmiertelnych pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli, a bilans stale rośnie. Nieustannie prowadzona jest akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w środę w okolicach stolicy.
W ruinach wciąż znajdowani są żywi ludzie. Według ostatnich danych, podanych przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodrígueza, obrażenia odniosły ponad 3 tysiące osób, a co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo ponad 380 budynków, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz ponad tysiąc innych obiektów.
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