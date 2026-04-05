Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 4 na 5 kwietnia:

Reklama Reklama

Amerykanie odnaleźli obu członków załogi strąconego nad Iranem myśliwca F-15

W niedzielę nad ranem czasu polskiego Donald Trump poinformował, że Amerykanie uratowali obu członków załogi myśliwca F-15 strąconego 3 kwietnia nad Iranem. Informacja o uratowaniu pilota myśliwca pojawiła się już wcześniej (choć Trump oficjalnie jej nie potwierdzał). Teraz – jak wynika z wpisu prezydenta USA w Truth Social – odnaleziony został również drugi członek załogi myśliwca.

„Ta cudowna operacja ratunkowa następuje po ocaleniu innego odważnego pilota wczoraj, czego nie potwierdzałem, ponieważ nie chcieliśmy szkodzić drugiej operacji ratunkowej. Po raz pierwszy w historii dwóch amerykańskich pilotów zostało ocalonych, każdy z osobna, głęboko na terytorium wroga. NIGDY NIE ZOSTAWIAMY AMERYKAŃSKICH WOJOWNIKÓW NA POLU WALKI” – napisał Trump.

Zestrzelenie F-15 przez irańską obronę przeciwlotniczą było pierwszym tego typu incydentem od początku wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Irańskie władze oferowały nagrodę dla mieszkańców regionu, w którym spadł F-15, za pojmanie Amerykanów.

Tragedia w Luizjanie. 15 osób rannych, po tym jak 57-latek wjechał w tłum uczestników parady

15 osób zostało rannych, niektórzy ciężko, po tym jak samochód wjechał w tłum pieszych w czasie parady w New Iberia w amerykańskim stanie Luizjana. Za kierownicą samochodu siedział 57-letni mężczyzna z Jeanerette, który – jak podała policja – zachowywał się, jakby znajdował się pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że tragedia nie była wynikiem intencjonalnego działania. Kierowca trafił do aresztu pod zarzutem jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania obrażeń na skutek zaniedbania oraz nieostrożnej jazdy. Z zarzutów wynika też, że mężczyzna miał w samochodzie otwartą butelkę lub puszkę z alkoholem.

Parada była częścią organizowanych corocznie obchodów laotańskiego Nowego Roku (Pi Mai Lao). Obchody rozpoczęły się w piątek. Po tym, jak kierowca wjechał w tłum pieszych, organizatorzy wydali oświadczenie, w którym wyrazili „głębokie zasmucenie informacjami o incydencie”

Obchody laotańskiego Nowego Roku prawdopodobnie będą kontynuowane w niedzielę, ale mają się ograniczyć wyłącznie do wydarzeń religijnych. W sobotę odwołano towarzyszące obchodom wydarzenia muzyczne.

„Modlimy się za ofiary i ich rodziny w tym trudnym czasie” – głosi oświadczenie organizatorów obchodów.

Eli Anderson, świadek tragicznych wydarzeń, w rozmowie z telewizją KATC (afiliowaną przy CNN) opowiadał, że widział, jak 57-letni mężczyzna wsiada do samochodu, uruchamia silnik i podjeżdża do uczestników parady. – Myślałem, że dołącza do parady, ponieważ jego samochód był ładny i głośny – mówił. – Podjeżdżał coraz bliżej i bliżej, po czym dodał gazu i wjechał w tłum – dodał. Z relacji mężczyzny wynika, że samochód uderzył w wózek golfowy, którym jechali uczestnicy parady. – Wypadli z wózka, nie wiem dokładnie, co się im stało, ale wiem, że są teraz w szpitalu – dodał.

Atak irańskich dronów na Kuwejt

Irańskie drony zaatakowały kompleks administracyjny sektora naftowego w Shuwaikh w Kuwejcie, w którym znajduje się m.in. siedziba spółki Kuwait Petroleum Corporation oraz resortu odpowiedzialnego za ropę. Po ataku na terenie kompleksu doszło do pożaru.

Kuwejckie media państwowe informują o poważnych uszkodzeniach na terenie kompleksu po irańskim ataku, podkreślając jednocześnie, że w ataku nikt nie ucierpiał.

Jednocześnie resort energii i wody Kuwejtu poinformował, że dwa bloki energetyczne zostały wyłączone z użycia po tym, jak irańskie drony zaatakowały dwie elektrownie i zakłady odsalania wody pitnej, wywołując poważne uszkodzenia.