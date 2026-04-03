Myśliwiec F-15 biorący udział w operacji Epicka Furia
To pierwszy tego typu znany incydent od czasu rozpoczęcia przez USA wojny z Iranem 28 lutego.
O incydencie poinformował amerykański urzędnik w rozmowie z Reutersem, zastrzegając sobie anonimowość.
Wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił, że zestrzelił amerykański myśliwiec stealth F-35 nad centralnym Iranem, używając nowego systemu obrony powietrznej.
Irańskie media państwowe opublikowały zdjęcia i filmy, które rzekomo pokazują części zestrzelonego samolotu i jeden z foteli katapultowych. Zdjęcia i filmy sugerują jednak, że jest to myśliwiec F-15.
Władze USA także potwierdziły, że samolot zestrzelony w Iranie był myśliwcem F-15E, korygując wcześniejsze doniesienia o F-35.
Bombowiec B-52 ma za sobą siedemdziesiąt lat służby. Zabiera większy ładunek bomb niż jakikolwiek inny samolot bojowy. Chiny uznały go za większe z...
Tymczasem irańska półoficjalna agencja informacyjna Tasnim twierdzi, że operacja ratunkowa – w której według jej informatorów uczestniczyły śmigłowce Black Hawk i samolot C-130 Hercules – „jak dotąd okazała się daremna”.
Tasnim spekulowała również, że aby ratować reputację w związku z rzekomym zestrzeleniem myśliwca i rzekomym pojmaniem jego pilota, wojsko amerykańskie może przedstawić „inną osobę jako uratowanego pilota”.
Irańscy urzędnicy zaapelowali do cywilów o wypatrywanie ocalałych. Gubernator irańskiej prowincji Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad powiedział, że ktokolwiek pojmie lub zabije załogę, „zostanie szczególnie nagrodzony”, jak podaje półoficjalna irańska agencja informacyjna ISNA.
Raport Axios potwierdził, że trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa w celu znalezienia dwóch członków załogi amerykańskiego myśliwca. Portal pisze także, że obydwaj piloci zdołali się katapultować. Jednego z nich odnaleziono i ewakuowano, trwają poszukiwania drugiego.
Według doniesień medialnych Iran przeprowadził w piątek zmasowany atak rakietowo-dronowy na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, wykor...
Wcześniej nad Irbilem w irackim Kurdystanie doszło do pojedynku myśliwca F-15E z irańskim dronem Shahed.
Obecnie nie wiadomo, czy F-15E, o którym mowa, również został zestrzelony. Raport półoficjalnej agencji Fars stwierdza jedynie, że samolot nie zdołał powstrzymać drona przed „skutecznym atakiem na amerykańskie obiekty wojskowe w Irbilu”.
