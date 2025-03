SEAT może przyciągać klientów, którzy kładą nacisk na doskonałą relację między ceną a wyposażeniem, cenią sobie sprawdzoną markę z długą historią i doskonale znane modele. Z drugiej strony CUPRA oferuje bardziej indywidualny i drapieżny charakter, zwracając uwagę klientów zainteresowanych wyrazistym designem, chęcią wyróżnienia się na drodze oraz korzystną ofertą finansową i wysokimi wartościami rezydualnymi.

– Z naszych koncernowych badań klienta zawsze wynikało, że klient Seata to jest ten najmłodszy w grupie Volkswagen – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA. – Tak było do momentu pojawienia się w naszym portfolio CUPRY, która zmieniła ten stan rzeczy. I teraz to właśnie CUPRA przyciąga do Grupy Volkswagen młodszych klientów, ze średnim wiekiem 44 lata, to jest o 10 lat mniej niż średni wiek klienta SEAT-a.

Z kolei SEAT to marka bliższa aktualnym potrzebom klientów flotowych, bo zarówno Leon, jak i Arona dobrze wpisują się w politykę flotową wielu firm. Dodatkowo wygrywa bardzo dobrymi wartościami rezydualnymi przy rozsądnych kosztach serwisowania i przy 5-letniej gwarancji. W przypadku klienta detalicznego SEAT-a wybierają osoby bardziej konserwatywne, które lubią sprawdzone rozwiązania i szukają najkorzystniejszych ofert tu i teraz – dodaje.

Obie marki mają strategicznie zbudowane portfolio modeli, aby odpowiedzieć na potrzeby firm poszukujących rozwiązań motoryzacyjnych dla wszystkich szczebli pracowników, tj. przedstawicieli handlowych, menedżerów niższego szczebla, ale także tych wyższego szczebla – w portfolio umieszczono zarówno miejską Ibizę, jak i dynamicznego Formentora w wersji VZ.

Jako jedyne w grupie Volkswagen dodatkowo oferują w standardzie 5-letnią gwarancję, która ma bezpośrednie przełożenie na wyliczenia TCO, które jest obok rozbudowanej sieci serwisowej najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze oferty.

Ekspansja marki CUPRA jest widoczna poprzez 30 placówek CUPRA STUDIO w całej Polsce. Pozwala to lepiej obsługiwać klientów i dostarczać samochody tysiącom zadowolonych kierowców. To ważny krok w kierunku zacieśnienia relacji z klientami. Dla tych flotowych pracuje 12 dedykowanych doradców w CUPRA STUDIO w całej Polsce oraz dedykowani Key Account Managerowie, którzy dbają o przygotowanie ofert uszytych pod specyficzne potrzeby konkretnej firmy i pełnią dolę doradcy w tworzeniu polityk flotowych. Bardzo często są ogromnym wsparciem dla menedżerów flotowych.

Obecnie można skorzystać ze świetnej oferty np. na Tavascana – elektrycznego SUV-a. Takim autem można jeździć, płacąc od 1430 zł netto miesięcznie. W opcji Leasing jak abonament firma płaci bowiem tylko za prognozowaną utratę wartości auta, nie za całość, co obniża raty względem tradycyjnego leasingu. Z kolei ci, którzy wolą tradycyjne finansowanie, mogą skorzystać z opcji wykupu i oferty bez rocznego limitu kilometrów. Istnieje też możliwość najmu – w jednej opłacie znajdzie się tu ubezpieczenie, assistance, auto zastępcze, serwis i zarządzanie szkodami.

Możliwa jest też refundacja wpłaty wstępnej w ramach programu NaszEauto.

Warto zwrócić uwagę też na auto SEAT Leon z rabatem 15 tys. zł plus specjalna oferta dla flot oraz CUPRĘ Leon z rabatem 23 tys. zł – tu również znajduje się specjalna oferta dla flot. Z kolei ceny Seata Ibizy zaczynają się od 72,5 tys. zł.

Kolejną zaletą CUPRY jest elastyczne finansowanie. Można jeździć takim firmowym autem, korzystając z jednego z trzech produktów finansowych: leasing jak abonament, leasing klasyczny lub najem.

W finansowaniu leasing jak abonament miesięczne raty są dużo niższe niż w przypadku tradycyjnego leasingu. W czasie trwania umowy klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości auta, co oznacza, że raty są tak niskie, jakby klient opłacał coś w rodzaju miesięcznego abonamentu za korzystanie z samochodu.

Warto podkreślić, że klient korzysta z niskich rat przez cały okres finansowania. Może przez to wybrać większe lub lepiej wyposażone auto przy ratach porównywalnych z leasingiem klasycznym. Elastycznie reguluje też wysokość miesięcznej raty, ustalając okres spłaty, roczny limit kilometrów i opłatę wstępną – od 0 do 30 proc. Na koniec finansowania można wymienić CUPRĘ na nową w ramach nowej umowy lub ją wykupić.

W leasingu klasycznym koszt auta jest rozłożony na opłatę wstępną, miesięczne raty i końcową wartość wykupu. Firma spłaca całość zobowiązań i staje się właścicielem absolutnie wyjątkowego samochodu. W ten sposób korzysta z niskich kosztów całkowitych i spłaty rozłożonej na kilka lat

Z kolei w ramach umowy najmu można korzystać z firmowej CUPRY, mając stałą miesięczną opłatę. W opłacie jest już uwzględnione ubezpieczenie, serwis, assistance, auto zastępcze bez limitu, pomoc w przypadku szkody, a opcjonalnie także opony. Na koniec umowy firma zwraca CUPRĘ do salonu i może wziąć kolejną w ramach nowej umowy najmu.

– Mamy dobrze skonstruowaną ofertę dla klienta SEAT-a. Widzę tu dobrą perspektywę na ten rok. Co do CUPRY to nigdy w historii tej marki nie mieliśmy tak dużego zainteresowania samą marką i jednocześnie szerokiego portfela modelowego nowych produktów jak teraz – podkreśla Daria Zielaskiewicz. – Dla polskiego klienta, jak zawsze, ważna jest racjonalność wyboru plus świadomość zrobienia dobrego interesu. Dodatkowo oferujemy inne wartości – wydłużona gwarancja, pewna sieć serwisowa i niemiecka technologia stojącą za tym wszystkim, no i design, który bardzo się wyróżnia i zyskuje coraz więcej zwolenników – dodaje dyr. Zielaskiewicz. ©℗

Materiał Partnera