Za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu głosowało 54 senatorów, a 29 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Z kolei za przyjęciem ustawy wprowadzającej ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu opowiedziało się 55 senatorów. Przeciw było 59. Nikt się nie wstrzymał od oddania głosu.
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Niemal połowa badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, a przeciwnicy tego rozwiązania są w absolutnej mn...
Wcześniej senatorki i senatorzy nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustaw w całości, złożonych przez przedstawicieli PiS.
Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.
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Niewykluczone, że gdyby w polskim prawie funkcjonowały związki partnerskie, orzeczenie TSUE miałoby inną treść.
Senatorowie nie wprowadzili poprawek do przepisów. Ustawy trafią więc teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.
Jeżeli prezydent je podpisze, wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.
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