– Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – poinformowano w komunikacie NSA. Dodano też, że sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym i „ze względu na informacje wrażliwe” zawarte w uzasadnieniu wyroku nie będzie ono podlegało publicznemu udostępnieniu przez NSA.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ocenił, że orzeczenie NSA nie oznacza, że Sławomir Cenckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych. – Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów – poinformował na X Dobrzyński.

Chodziło o osiem poświadczeń bezpieczeństwa

Sprawa, którą rozpoznał trzyosobowy skład orzekający – sędzia sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska oraz sędziowie Paweł Mierzejewski i Olga Żurawska-Matusiak – dotyczyła w sumie ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa obejmujących dostęp do informacji niejawnych najwyższych kategorii krajowych, w tym o klauzuli „ściśle tajne", oraz w systemach międzynarodowych UE, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym o klauzulach „top secret".

Poświadczenia te w lipcu 2024 r. cofnęła Cenckiewiczowi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. WSA uchylił te decyzje wyrokami z 17 czerwca 2025 r., a następnie KPRM zaskarżyła je na początku sierpnia 2025 r.

Dzisiejszy wyrok NSA oznacza, że wyroki WSA stały się prawomocne.

Poświadczenie bezpieczeństwa i spór polityczny

Szef BBN konsekwentnie stał na stanowisku, że już na mocy nieuprawomocnionych wyroków WSA – zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – posiadał ważne poświadczenia bezpieczeństwa. Szef SKW Jarosław Stróżyk i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak kwestionowali tę interpretację, wskazując na niezakończone postępowanie odwoławcze.

Spór nabierał szczególnego wymiaru politycznego od lipca 2025 r., gdy prezydent Karol Nawrocki powołał Cenckiewicza na stanowisko szefa BBN. Ostatnio kontrowersje wywołał udział Cenckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego – Kancelaria Prezydenta wydała mu wówczas jednorazową zgodę na dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżone", a ABW zapowiedziała kontrolę w tej sprawie.