Abonament RTV w 2026 r. to wydatek rzędu 366 zł za odbiornik telewizyjny i 114 zł za odbiornik radiowy rocznie. Jak wynika z wyroku NSA, opłatom tym podlegają również inne urządzenia elektroniczne, takie jak komputery lub smartfony, jeśli są dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Poczta Polska będzie pod tym kątem kontrolować zarówno prywatnych odbiorców, jak i firmy.

Abonament RTV za komputer i smartfon. Poczta Polska powołuje się na wyrok sądu

Jak informuje Poczta Polska, która odpowiada za pobieranie abonamentu RTV, opłatom abonamentowym podlegają również komputery i smartfony.

„Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych” – czytamy na stronie Poczty Polskiej.

Poczta Polska powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r.

Czym jest odbiornik radiowy lub telewizyjny? Wyrok NSA

Wyrok ten zapadł w sprawie firmy, która została skontrolowana w 2018 r. W trakcie kontroli ujawniono włączony monitor, podłączony do sieci internetowej, który odbierał program telewizyjny. Na firmę nałożono opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika.

Firma odwołała się od decyzji. Początkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącemu, uznając, że odbiornikami są: „telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon czy wieża stereo z radiem, natomiast nie jest nim komputer ani monitor”.

Minister Infrastruktury złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził ostatecznie, że odbiornikiem podlegającym rejestracji jest każde urządzenie umożliwiające odbiór programu radiowego i telewizyjnego.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV? Wyrok może być dotkliwy dla firm

Zgodnie z przepisami, do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV jest zobowiązany każdy posiadacz działającego radia lub telewizora. Wyjątkiem są osoby uprawnione do zwolnienia z opłat, na przykład seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Prywatni odbiorcy w ramach jednego gospodarstwa domowego uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników.

Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są bowiem do zapłaty abonamentu za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym za odbiorniki w samochodach służbowych.

Dlatego wyrok NSA, mówiący o konieczności wnoszenia opłat również w przypadku komputerów i smartfonów, może być dla firm szczególnie dotkliwy i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 r. jest to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizor.

Warto jednak pamiętać, że aby móc nałożyć karę, pracownicy Poczty Polskiej muszą wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego. A samej kontroli mogą dokonać tylko za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia.